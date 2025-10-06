Gregorio Dalbón denunció penalmente a Milei por “decidir que Cristina vaya presa”

Gregorio Dalbón, uno de los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por “abuso de autoridad”, tras las declaraciones del mandatario en las que afirmó haber “decidido que Cristina vaya presa”.

Según explicó Dalbón, la frase de Milei —expresada durante una entrevista televisiva— constituye “la admisión de un acto de poder ilegal”, ya que implica una intromisión directa del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, lo que violaría el artículo 109 de la Constitución Nacional.



“El propio Milei reconoció públicamente: ‘Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa’. Esa frase no es una opinión política: es una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional”, sostuvo el abogado en sus redes sociales.

Dalbón argumentó que el Presidente habría cometido un delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal, que castiga con prisión e inhabilitación a los funcionarios que dicten resoluciones contrarias a la Constitución o a las leyes.

El letrado afirmó que la denuncia “no sólo busca sancionar un delito, sino también defender el Estado de Derecho y la división de poderes”, y consideró que los dichos de Milei constituyen una “confesión” del uso político de la Justicia.

“Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió y que la persecución fue política”, agregó Dalbón, quien también señaló que esta situación podría derivar en un pedido de juicio político al Presidente.

Finalmente, el abogado recordó los vínculos entre jueces y funcionarios del gobierno anterior, y aseguró que existen “argumentos sobrados” para solicitar la nulidad de la sentencia contra la ex presidenta.