Muestra de arte: octubre rosa y diversidad cultural

La Dirección de Cultura invita a los vecinos a sumarse a la muestra artística sobre Octubre Rosa y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se realizará en el Centro Cultural de la ciudad.



Podrán presentarse imágenes, fotografías, dibujos, esculturas o maquetas relacionadas con ambas temáticas, con el objetivo de promover la reflexión, la prevención y la valorización de las distintas expresiones culturales.

Las obras deberán entregarse en la oficina de Cultura del Centro Cultural, hasta el miércoles 15 de octubre, en el horario de 8 a 12 horas.

Como requisito, cada pieza deberá incluir nombre y apellido del artista y contar con un sistema de colgado para su exposición.

📞 Para consultas o más información: 3462-450201 (interno 770).