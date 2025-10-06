Muestra de arte: octubre rosa y diversidad cultural

Accidente en Villa Cañás: dos heridos tras chocar contra un perro
Ocurrió en la intersección de calles 45 y 54. Los ocupantes de una moto debieron ser asistidos y trasladados al SAMCo local.
La Municipalidad de Villa Cañás convoca a participar de una exposición que une arte, conciencia y respeto.
La Dirección de Cultura invita a los vecinos a sumarse a la muestra artística sobre Octubre Rosa y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se realizará en el Centro Cultural de la ciudad.
Podrán presentarse imágenes, fotografías, dibujos, esculturas o maquetas relacionadas con ambas temáticas, con el objetivo de promover la reflexión, la prevención y la valorización de las distintas expresiones culturales.
Las obras deberán entregarse en la oficina de Cultura del Centro Cultural, hasta el miércoles 15 de octubre, en el horario de 8 a 12 horas.
Como requisito, cada pieza deberá incluir nombre y apellido del artista y contar con un sistema de colgado para su exposición.
📞 Para consultas o más información: 3462-450201 (interno 770).
