Milei presenta su nuevo libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena

Espert renuncia tras el escándalo por su vínculo con Fred Machado
El economista confirmó su salida de la lista de diputados nacionales. Atribuyó el caso Machado a una “operación mediática” y prometió demostrar su inocencia ante la Justicia.
El presidente encabezará este lunes el acto de lanzamiento de su nueva obra literaria, acompañado por “Las Fuerzas del Cielo” y un recital previo con su banda presidencial.Política 06/10/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei presentará este lunes su nuevo libro titulado “La construcción del milagro” en el Movistar Arena, un evento que comenzará a las 18:00 y contará con la presencia de funcionarios del Gobierno, legisladores y militantes libertarios.
El acto, que reunirá a unas 15 mil personas, incluirá una primera parte musical en la que Milei subirá al escenario junto a la denominada “banda presidencial”, conformada por integrantes de su espacio político conocidos como “Las Fuerzas del Cielo”. Luego de un breve recital y un cambio de vestuario, el mandatario encabezará la exposición sobre los ejes de su libro.
La jornada también contará con la disertación del escritor y conferencista Agustín Laje, mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, será el encargado de conducir la presentación, tal como ocurrió en el Luna Park en 2024.
Durante el domingo, Milei realizó ensayos en la Quinta de Olivos junto a sus colaboradores. En sus redes sociales compartió imágenes junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y parte del elenco musical.
La banda, que ya tiene su propia cuenta en la red X, está integrada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch en batería, su hermano Joaquín en guitarra, el periodista Marcelo Duclós en bajo y la legisladora Lilia Lemoine en coros. El repertorio incluirá canciones con contenido político, elegidas por el propio presidente.
