Milei relanza su campaña en medio del escándalo Espert y analiza cambios en el Gabinete

Tras el cimbronazo político que provocó el escándalo en torno a José Luis Espert, Javier Milei decidió volver al ruedo de la campaña y reforzar su presencia en el interior del país. La decisión llega en un momento de alta tensión dentro del oficialismo, con cuestionamientos al manejo comunicacional y la mirada puesta en la reorganización del Gabinete después de los comicios legislativos.

El Presidente mantiene firme su apoyo al candidato bonaerense, pese a las presiones internas para apartarlo de la lista. “No hay condena firme, pero hay condenas morales”, admiten desde su entorno, mientras referentes libertarios reconocen que “la calle está muy espesa” y que el caso afectó la militancia territorial.

En paralelo, Milei busca recuperar iniciativa política con una agenda federal y de cercanía. Tras su paso por Paraná y Santa Fe, tiene previsto viajar a Mendoza junto a Luis Petri y cerrar la campaña en Córdoba. En el Gobierno creen que es clave retomar contacto directo con la gente para “contener el impacto” de la crisis y recomponer expectativas.

De cara al 26 de octubre, Milei y Guillermo Francos planifican un relanzamiento institucional con nuevos nombres en el Gabinete. Patricia Bullrich, Luis Petri y Mariano Cúneo Libarona dejarían sus cargos, mientras suenan Guillermo Montenegro y Cristian Ritondo como posibles reemplazos. En Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Julián Isaac, aparece como favorito para ocupar un rol central, en sintonía con el alineamiento geopolítico con Estados Unidos.

La prioridad, según fuentes de Casa Rosada, será “garantizar gobernabilidad” y tender puentes con los gobernadores. Francos y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, trabajan en un llamado a una “Mesa Federal” tras las elecciones, con el objetivo de consensuar reformas tributarias y laborales. “Buscamos los intereses comunes que estabilicen la economía nacional y provincial”, remarcaron.

El libertario enfrenta, así, el desafío de sostener su liderazgo interno, contener el desgaste del escándalo Espert y reencauzar su proyecto político con un gabinete renovado y un tono más conciliador hacia la oposición.