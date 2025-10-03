Acuña y los escándalos: un patrón que preocupa en River

La FIFA presentó “Trionda”, la pelota del Mundial 2026
El lateral campeón del mundo volvió a quedar en el centro de la polémica tras la clasificación del Millonario ante Racing por Copa Argentina. Sus reiterados exabruptos ya generan preocupación puertas adentro.Deportes03/10/2025GASTON PAROLA
En el triunfo de River frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, Marcos Acuña fue una de las figuras en la cancha, pero otra vez terminó involucrado en una trifulca. El “Huevo”, que enfrentaba a su exclub, discutió con Adrián Balboa al final del encuentro en el Gigante de Arroyito. El cruce derivó en insultos, escupitajos y un intento de reacción física que debieron frenar Marcelo Gallardo y varios futbolistas.
🇦🇷🏆🔥 ¡BALBOA ESCUPIÓ AL HUEVO ACUÑA TRAS EL FINAL DEL ENCUENTRO!— TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025
Tras el pitido final del partido entre River y Racing, el delantero de la Academia escupió al lateral del Millonario, lo que generó la pelea entre los jugadores de ambos equipos. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/gntDeMsobf
La situación se suma a otros episodios recientes en los que el neuquino estuvo en el foco por su temperamento. En el Mundial de Clubes contra Inter de Milán persiguió a Denzel Dumfries tras un cruce verbal, mientras que en la eliminación de River frente a Palmeiras por Copa Libertadores empujó a rivales y aplicó un cabezazo sin sanción arbitral, antes de ser expulsado por doble amarilla en el tramo decisivo.
Aunque en lo futbolístico Acuña es considerado uno de los jugadores más rendidores del equipo, su carácter lo ha puesto en problemas en partidos clave. La llegada del ex-Racing a Núñez generó controversia en Avellaneda, donde hinchas y dirigentes lo acusaron de “desagradecido”. El propio futbolista aseguró que “solo River lo llamó” y que desde el club académico lo habían “ensuciado”.
Con un presente de alto rendimiento en la cancha pero con reiteradas escenas de tensión fuera de ella, Gallardo deberá trabajar en controlar el temperamento del campeón del mundo para evitar que su carácter termine costándole caro a River en instancias decisivas.
El nuevo balón combina los colores y símbolos de Estados Unidos, México y Canadá. Con apenas cuatro paneles, promete mayor precisión en los golpes.
El Millonario ganó 1-0 en el Gigante de Arroyito con gol de Maximiliano Salas, exjugador de la Academia, y avanzó a semifinales donde enfrentará a Independiente Rivadavia.
