Acuña y los escándalos: un patrón que preocupa en River

En el triunfo de River frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, Marcos Acuña fue una de las figuras en la cancha, pero otra vez terminó involucrado en una trifulca. El “Huevo”, que enfrentaba a su exclub, discutió con Adrián Balboa al final del encuentro en el Gigante de Arroyito. El cruce derivó en insultos, escupitajos y un intento de reacción física que debieron frenar Marcelo Gallardo y varios futbolistas.

🇦🇷🏆🔥 ¡BALBOA ESCUPIÓ AL HUEVO ACUÑA TRAS EL FINAL DEL ENCUENTRO!



Tras el pitido final del partido entre River y Racing, el delantero de la Academia escupió al lateral del Millonario, lo que generó la pelea entre los jugadores de ambos equipos. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/gntDeMsobf — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025

La situación se suma a otros episodios recientes en los que el neuquino estuvo en el foco por su temperamento. En el Mundial de Clubes contra Inter de Milán persiguió a Denzel Dumfries tras un cruce verbal, mientras que en la eliminación de River frente a Palmeiras por Copa Libertadores empujó a rivales y aplicó un cabezazo sin sanción arbitral, antes de ser expulsado por doble amarilla en el tramo decisivo.

Aunque en lo futbolístico Acuña es considerado uno de los jugadores más rendidores del equipo, su carácter lo ha puesto en problemas en partidos clave. La llegada del ex-Racing a Núñez generó controversia en Avellaneda, donde hinchas y dirigentes lo acusaron de “desagradecido”. El propio futbolista aseguró que “solo River lo llamó” y que desde el club académico lo habían “ensuciado”.

Con un presente de alto rendimiento en la cancha pero con reiteradas escenas de tensión fuera de ella, Gallardo deberá trabajar en controlar el temperamento del campeón del mundo para evitar que su carácter termine costándole caro a River en instancias decisivas.