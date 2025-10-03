Perotti reapareció junto a Pullaro en el norte santafesino

Condenaron a un ex comisario por juego clandestino en Santa Fe
Santa Fe03/10/2025
Omar Perotti volvió a mostrarse en público este jueves y lo hizo en un acto oficial junto al gobernador Maximiliano Pullaro en el norte provincial. El escenario fue la inauguración de un tramo de la Ruta Provincial Nº 3, que conecta Las Golondrinas, Los Tábanos, Cañada Ombú y Los Amores.
El exmandatario, actualmente diputado provincial, había mantenido un perfil bajo tras quedar fuera de la estrategia electoral del peronismo, luego de que su espacio no lograra posicionar a Roberto Mirabella en un lugar relevante dentro de la lista de Fuerza Patria.
La reaparición sorprendió al mostrarlo compartiendo escenario con Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y dirigentes del frente Provincias Unidas, entre ellos Clara García y Pablo Farías. Se trata del espacio que nuclea a gobernadores y referentes de distintos signos políticos con proyección nacional.
En su discurso, Perotti subrayó la necesidad de dar continuidad a las políticas públicas más allá de los cambios de gestión. “Las obras trascendentales hay que empezarlas aunque no se lleguen a inaugurar. A la gente no le importa quién corta la cinta, sino que el beneficio llegue. Eso es hacer política en serio”, señaló.
El exgobernador recordó que durante su gestión se ejecutaron los trabajos más complejos de la traza, con alteos, proyectos hídricos y puentes, y valoró que la actual administración haya concluido la pavimentación. “Esta ruta cambia la vida de la gente. Es justicia para una región que esperó tanto tiempo”, remarcó.
La foto de Perotti junto a Pullaro se interpreta como un gesto político que lo acerca a Provincias Unidas, el frente que reúne al radicalismo, socialismo, Pro y al peronismo cordobés liderado por Juan Schiaretti.
