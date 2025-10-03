Transferencia a Espert figura en registros del Bank of America

Milei y Macri vuelven a verse en Olivos
El presidente y el titular de PRO tendrán un nuevo encuentro este viernes para recomponer la relación tras meses de distanciamiento político.
Un libro contable de la entidad bancaria detalla una operación por USD 200.000 desde la cuenta de Federico "Fred" Machado, empresario acusado en EE.UU. por narcotráfico y lavado de dinero.
La transferencia de 200.000 dólares realizada por el empresario argentino Federico “Fred” Machado al diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert quedó registrada en un libro contable elaborado por el Bank of America.
De acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, la operación figura en bases de datos oficiales de Estados Unidos que fueron utilizadas como evidencia en el juicio contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, quien resultó condenada en Texas en 2023 por conspiración para traficar drogas ilícitas, fraude y lavado de dinero.
Los documentos indican que la transferencia tuvo lugar el 22 de enero de 2020, antes de que se conociera públicamente que Machado era buscado por la justicia norteamericana. Además, en los registros aparece el código N28FM, matrícula del avión privado que Machado habría puesto a disposición de Espert durante la campaña presidencial de 2019.
Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS— José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025
La documentación coincide en parte con la denuncia presentada por el candidato de Fuerza Patria, Juan Grabois, ante la justicia federal de San Isidro. Sin embargo, los registros bancarios de la entidad estadounidense aportan más detalles sobre las entidades financieras intermedias utilizadas hasta concretar la orden de giro a nombre del legislador de LLA.
Según trascendió, los archivos judiciales del estado de Texas incluyen miles de movimientos financieros, entre los cuales se encuentra la transferencia hacia Espert, ahora bajo la lupa en medio de la campaña electoral.
El Presidente defendió públicamente a su candidato a diputado tras las denuncias que lo vinculan con un empresario acusado de narcotráfico.
La última encuesta de la Universidad de San Andrés refleja un fuerte deterioro en la imagen presidencial: la desaprobación crece en todos los sectores sociales y se suma a la caída de indicadores económicos y denuncias de corrupción.
La Cámara alta votará este jueves para insistir con la emergencia pediátrica y el financiamiento educativo, pese a la negativa presidencial.
El Presidente defendió las negociaciones con Estados Unidos, respaldó a Espert y aseguró que su gestión es la que más dólares compró en la historia.
La protesta semanal terminó con forcejeos, gases lacrimógenos y la detención de un manifestante. Los jubilados reclamaban por el ajuste y el veto presidencial a la ley de aumentos.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
El presidente evalúa pasar por la capital provincial este sábado para respaldar a sus candidatos, con una caminata por la Peatonal San Martín y luego un acto en Paraná.
La Fórmula 1 disputa la 18° fecha del calendario en un circuito exigente y emblemático.
Las instituciones recibirán aportes del Gobierno provincial para obras en sus instalaciones. El acto contó con autoridades provinciales y locales.
Un hombre fue descubierto robando un televisor, escapó y regresó para agredir con piedras a la dueña de la vivienda. Quedó detenido tras la intervención policial.
El listado ya está disponible en la web provincial y en la Secretaría de Acción Social. Habrá una instancia de apelaciones el 9 de octubre.
El juez Leandro Martín ordenó la medida contra un hombre de 30 años, acusado de intimidar a la Escuela Nº 446 de Venado Tuerto. La fiscal Mayra Vuletic sostuvo que el hecho generó alarma social y afectó el normal desarrollo escolar.
El líder sindical desplazó a cuatro miembros de su comisión directiva en el marco de una investigación judicial y versiones cruzadas sobre el manejo de fondos. La interna con Pablo Moyano vuelve a quedar en primer plano.