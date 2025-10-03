Transferencia a Espert figura en registros del Bank of America

La transferencia de 200.000 dólares realizada por el empresario argentino Federico “Fred” Machado al diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert quedó registrada en un libro contable elaborado por el Bank of America.

De acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, la operación figura en bases de datos oficiales de Estados Unidos que fueron utilizadas como evidencia en el juicio contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, quien resultó condenada en Texas en 2023 por conspiración para traficar drogas ilícitas, fraude y lavado de dinero.

Los documentos indican que la transferencia tuvo lugar el 22 de enero de 2020, antes de que se conociera públicamente que Machado era buscado por la justicia norteamericana. Además, en los registros aparece el código N28FM, matrícula del avión privado que Machado habría puesto a disposición de Espert durante la campaña presidencial de 2019.

Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

La documentación coincide en parte con la denuncia presentada por el candidato de Fuerza Patria, Juan Grabois, ante la justicia federal de San Isidro. Sin embargo, los registros bancarios de la entidad estadounidense aportan más detalles sobre las entidades financieras intermedias utilizadas hasta concretar la orden de giro a nombre del legislador de LLA.

Según trascendió, los archivos judiciales del estado de Texas incluyen miles de movimientos financieros, entre los cuales se encuentra la transferencia hacia Espert, ahora bajo la lupa en medio de la campaña electoral.