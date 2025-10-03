Milei y Macri vuelven a verse en Olivos

El presidente Javier Milei se reunirá nuevamente hoy con el exmandatario y titular de PRO, Mauricio Macri, en la Quinta de Olivos. El encuentro aún no tiene horario confirmado, aunque se da en medio de una agenda cargada para ambos dirigentes.

Milei viajará el sábado a Entre Ríos para continuar con la campaña electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre, mientras que Macri tiene previsto abandonar Buenos Aires el domingo, según trascendió.

El fin de semana pasado ya habían mantenido un primer encuentro después de un año sin diálogo directo, tras las fuertes tensiones políticas acumuladas durante los últimos meses. El quiebre más notorio se produjo en mayo pasado, cuando La Libertad Avanza se impuso en las elecciones porteñas, generando cruces públicos: Macri acusó al oficialismo de realizar una “campaña sucia” contra su candidata Silvia Lospennato y Milei lo calificó de “llorón”.

Ahora, con los traspiés políticos y económicos que afronta el Gobierno, la Casa Rosada busca recomponer la relación con sectores de la oposición dialoguista. En ese marco, funcionarios nacionales y el propio Presidente encabezan reuniones para lograr mayor acompañamiento parlamentario y evitar futuros reveses en el Congreso.