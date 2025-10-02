Milei analiza visitar Santa Fe en plena campaña legislativa

Derriban otro búnker narco en Rosario: ya son 74 en la provincia
El operativo fue supervisado por el ministro Pablo Cococcioni y coordinado entre el Gobierno de Santa Fe y fiscales del MPA. El lugar funcionaba como punto de venta de drogas.
El presidente evalúa pasar por la capital provincial este sábado para respaldar a sus candidatos, con una caminata por la Peatonal San Martín y luego un acto en Paraná.Santa Fe02/10/2025SOFIA ZANOTTI
En el marco de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, dirigentes de La Libertad Avanza preparan actividades en las ciudades de Santa Fe y Paraná. Según confirmaron fuentes partidarias, se analiza la posibilidad de que el presidente Javier Milei visite la capital provincial este sábado 4 de octubre al mediodía.
El recorrido previsto incluye una caminata por la Peatonal San Martín, una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad, para luego continuar viaje hacia Paraná, Entre Ríos, donde lo aguarda el gobernador Rogelio Frigerio.
En Santa Fe, La Libertad Avanza lleva como principal candidato a diputado nacional a Agustín Pellegrini, que se encuentra en plena campaña. La lista se completa con Ymile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Germán Pugnaloni, Ludmila Radolovich, Matías Tomassi, Silvia Nardín y Fabricio Dellasanta.
La presencia del presidente en la provincia, aún sujeta a confirmación, busca dar un fuerte impulso al tramo final de la campaña libertaria de cara a las elecciones legislativas.
El operativo fue supervisado por el ministro Pablo Cococcioni y coordinado entre el Gobierno de Santa Fe y fiscales del MPA. El lugar funcionaba como punto de venta de drogas.
En el Día Mundial del Corazón, más de 130 futbolistas del Club El Cadi recibieron controles clínicos y cardiológicos gracias al trabajo conjunto entre el Samco local y el Cemafe.
El padre Adalberto Lobato, de la Pastoral de Adicciones de Santa Fe, alertó sobre el aumento del consumo problemático y la ausencia del Estado en la asistencia.
En la Fiesta Nacional del Transporte en Pujato, el gobernador reclamó que el Gobierno nacional asuma el mantenimiento de las principales autovías para mejorar la logística y reducir siniestros.
El gobernador destacó la baja de homicidios y robos, atribuyéndola al control del sistema penitenciario, nuevas leyes y mejoras salariales en la policía.
El ministro Pablo Cococcioni encabezó en Venado Tuerto la entrega de armas de baja letalidad y un vehículo equipado para fortalecer la tarea investigativa de la Policía de Investigaciones en el departamento General López.
El oficialismo no logró negociar con la oposición y se anticipan rechazos a los vetos presidenciales sobre Universidades y el Hospital Garrahan. También avanzarán pedidos de interpelación a figuras del gabinete.
La actualización de los impuestos a la nafta y el gasoil fue diferida para noviembre, tras el Decreto 699/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.
Hasta el 17 de octubre los interesados podrán anotarse para formar parte del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.