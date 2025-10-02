Milei analiza visitar Santa Fe en plena campaña legislativa

En el marco de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, dirigentes de La Libertad Avanza preparan actividades en las ciudades de Santa Fe y Paraná. Según confirmaron fuentes partidarias, se analiza la posibilidad de que el presidente Javier Milei visite la capital provincial este sábado 4 de octubre al mediodía.

El recorrido previsto incluye una caminata por la Peatonal San Martín, una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad, para luego continuar viaje hacia Paraná, Entre Ríos, donde lo aguarda el gobernador Rogelio Frigerio.

En Santa Fe, La Libertad Avanza lleva como principal candidato a diputado nacional a Agustín Pellegrini, que se encuentra en plena campaña. La lista se completa con Ymile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Germán Pugnaloni, Ludmila Radolovich, Matías Tomassi, Silvia Nardín y Fabricio Dellasanta.

La presencia del presidente en la provincia, aún sujeta a confirmación, busca dar un fuerte impulso al tramo final de la campaña libertaria de cara a las elecciones legislativas.