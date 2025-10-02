Revolución en el Brasileirao: Fair Play Financiero y offside semiautomático desde 2026

El fútbol brasileño atraviesa un momento de redefinición. Tras años de debates sobre el exceso de partidos y la necesidad de modernizar la gestión de los clubes, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció un paquete de reformas que modificarán de manera progresiva la estructura de las competencias nacionales. Bajo la conducción de Samir Xaud, actual presidente del organismo, se busca alcanzar un modelo más sostenible y competitivo de cara a 2029.

Calendario más equilibrado

Uno de los puntos centrales de la reestructuración es la reducción de la sobrecarga de partidos. En 2024, los equipos de la Serie A del Brasileirao fueron los que más encuentros disputaron en el mundo, superando las 70 presentaciones anuales. Esta situación generó preocupación por el desgaste físico de los futbolistas y el riesgo de lesiones, además de afectar el rendimiento en torneos internacionales.

A partir de 2026, el Brasileirao se jugará del 28 de enero al 2 de diciembre, manteniendo su tradicional formato de todos contra todos a dos ruedas, pero con mayor espacio de descanso entre jornadas. El objetivo es lograr que los planteles puedan competir con mejor preparación y disminuir la fatiga acumulada.

Copa de Brasil más federal

La Copa de Brasil será otra de las grandes protagonistas del nuevo esquema. El torneo, conocido por dar espacio a clubes de todo el país y por su atractivo sistema de eliminación directa, ampliará su alcance de 92 a 126 equipos. El número de partidos también crecerá: de 122 se pasará a 155 encuentros.

La competencia se jugará entre el 18 de febrero y el 6 de diciembre, con cinco rondas preliminares antes de los octavos de final. A partir de allí, se mantendrán las series de ida y vuelta, salvo en la gran final, que será a partido único en sede neutral. Este formato busca generar mayor equidad y darle visibilidad a instituciones del interior, fomentando así el carácter federal del certamen.

Fair Play Financiero y tecnología arbitral

En un paso hacia la profesionalización, la CBF implementará el Fair Play Financiero, inspirado en modelos europeos como el de la Premier League. Este mecanismo exigirá a los clubes un control más riguroso de sus finanzas, limitando el gasto por encima de los ingresos y evitando así situaciones de endeudamiento insostenible. El objetivo es garantizar la estabilidad económica y evitar que solo unos pocos equipos concentren recursos de manera desproporcionada.

A nivel deportivo, la gran novedad será la introducción del offside semiautomático, un sistema que ya se aplica en la UEFA Champions League y en la Serie A italiana. La tecnología utilizará cámaras y sensores para detectar posiciones adelantadas de forma más precisa y rápida, reduciendo la polémica en jugadas límite y apoyando el trabajo del VAR.

Ajustes en torneos estaduales y ascenso

Los campeonatos estaduales, que históricamente han sido criticados por su extensión y por restar protagonismo al Brasileirao, también tendrán ajustes. Se disputarán del 11 de enero al 8 de mayo y se reducirá el número de fechas de 16 a 11, lo que permitirá liberar el calendario y disminuir la carga física de los futbolistas.

En cuanto a las divisiones de ascenso, la Serie B mantendrá su formato actual. La Serie C incorporará un incentivo extra: su campeón accederá de manera directa a la tercera fase de la Copa de Brasil, además de contar con 28 clubes en competencia. La Serie D tendrá una fuerte expansión, con 96 equipos participantes y seis plazas de ascenso disponibles, lo que abre una puerta histórica para instituciones de menor envergadura.

Una apuesta a futuro

Samir Xaud subrayó que estas reformas no buscan cambios inmediatos, sino sentar las bases para un fútbol brasileño más organizado, competitivo y sostenible. Con un calendario más racional, un torneo nacional más inclusivo, controles financieros estrictos y tecnología avanzada, la CBF busca que el fútbol del país no solo mantenga su identidad, sino que también se posicione como modelo de gestión en Sudamérica.

Estas medidas forman parte de un plan estratégico que apunta a consolidarse de cara a 2029, un año que marcará la culminación de esta reestructuración integral.