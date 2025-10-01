Incidentes y un detenido en la marcha de jubilados frente al Congreso

Una nueva movilización de jubilados frente al Congreso de la Nación terminó este miércoles con incidentes y represión policial. La protesta, que se realiza cada semana, fue acompañada en esta ocasión por las dos fracciones de la CTA y distintas organizaciones sindicales y sociales.

La concentración se llevó a cabo en la Plaza Congreso, donde los manifestantes reclamaron contra el ajuste del Gobierno nacional y expresaron su rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que garantizaba aumentos para el sector previsional.

Durante la manifestación se produjeron empujones, corridas y la intervención de las fuerzas de seguridad, que utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los presentes. En ese contexto, efectivos de la Policía Federal demoraron a un hombre identificado como Víctor.

El manifestante, desde el interior de un móvil policial, aseguró ante los medios que fue “golpeado en la espalda” y trasladado sin que se le explicaran los motivos de su detención.

Las organizaciones convocantes denunciaron el accionar de la Policía y ratificaron que continuarán con las movilizaciones semanales en defensa de los derechos jubilatorios.