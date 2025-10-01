Incidentes y un detenido en la marcha de jubilados frente al Congreso

Unión por la Patria pide apartar a Espert de Presupuesto
Germán Martínez exigió la salida inmediata de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, tras denuncias de presuntos aportes de un empresario ligado al narcotráfico.
La protesta semanal terminó con forcejeos, gases lacrimógenos y la detención de un manifestante. Los jubilados reclamaban por el ajuste y el veto presidencial a la ley de aumentos.
Una nueva movilización de jubilados frente al Congreso de la Nación terminó este miércoles con incidentes y represión policial. La protesta, que se realiza cada semana, fue acompañada en esta ocasión por las dos fracciones de la CTA y distintas organizaciones sindicales y sociales.
La concentración se llevó a cabo en la Plaza Congreso, donde los manifestantes reclamaron contra el ajuste del Gobierno nacional y expresaron su rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que garantizaba aumentos para el sector previsional.
Durante la manifestación se produjeron empujones, corridas y la intervención de las fuerzas de seguridad, que utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los presentes. En ese contexto, efectivos de la Policía Federal demoraron a un hombre identificado como Víctor.
El manifestante, desde el interior de un móvil policial, aseguró ante los medios que fue “golpeado en la espalda” y trasladado sin que se le explicaran los motivos de su detención.
Las organizaciones convocantes denunciaron el accionar de la Policía y ratificaron que continuarán con las movilizaciones semanales en defensa de los derechos jubilatorios.
Este miércoles desde las 16, jubilados y pensionados se movilizarán junto a las dos CTA contra el ajuste y el veto a la ley previsional.
El oficialismo no logró negociar con la oposición y se anticipan rechazos a los vetos presidenciales sobre Universidades y el Hospital Garrahan. También avanzarán pedidos de interpelación a figuras del gabinete.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El presidente aseguró que no recibió pedidos para dar de baja el acuerdo con China y destacó que las reuniones en EE.UU. abren la posibilidad de un swap por US$20.000 millones.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.
La actualización de los impuestos a la nafta y el gasoil fue diferida para noviembre, tras el Decreto 699/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.