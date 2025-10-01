Derriban otro búnker narco en Rosario: ya son 74 en la provincia

Prevención cardíaca en jóvenes deportistas de San José del Rincón
En el Día Mundial del Corazón, más de 130 futbolistas del Club El Cadi recibieron controles clínicos y cardiológicos gracias al trabajo conjunto entre el Samco local y el Cemafe.
El operativo fue supervisado por el ministro Pablo Cococcioni y coordinado entre el Gobierno de Santa Fe y fiscales del MPA. El lugar funcionaba como punto de venta de drogas.Santa Fe01/10/2025SOFIA ZANOTTI
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, supervisó este miércoles el derribo de un nuevo búnker de venta de drogas en Rosario, ubicado en calle Nueva 3601 al 7000. La medida se concretó en el marco de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en cumplimiento de la Ley de Microtráfico.
Con esta acción, ya suman 74 los puntos de venta de estupefacientes inactivados en toda la provincia desde que se promulgó la normativa, a fines de 2023, al inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Cococcioni explicó que este procedimiento tuvo la particularidad de ser resultado de una investigación proactiva de la Fiscalía Especializada en Microtráfico junto con la Policía de Investigaciones y la Policía de Santa Fe. “Este lugar funcionaba como punto de venta de droga, una construcción precaria que no tenía otra utilidad que la actividad ilegal. Además, pese a un allanamiento previo y la detención de personas, se detectó que la venta continuaba, por lo que se dispuso la inactivación física”, señaló.
Por su parte, la fiscal Brenda Debiasi detalló que en los allanamientos realizados la semana anterior se detuvo a una persona en plena comercialización y se secuestró material estupefaciente, dinero en efectivo y teléfonos móviles. “Estos elementos nos permitirán seguir la investigación para llegar a los proveedores. El espacio no tenía condiciones de habitabilidad, pero estaba adaptado con timbre, mirilla y un orificio para el pasamanos”, describió.
La funcionaria destacó que este tipo de medidas brindan tranquilidad a los vecinos, no solo por el fin de la venta ilegal, sino también porque estos puntos suelen convertirse en focos de violencia.
