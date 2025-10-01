Cristina Kirchner cuestionó a Espert y vinculó a Milei

Bullrich exige explicaciones a Espert por presuntos fondos narcos
La ministra de Seguridad pidió aclarar las denuncias sobre aportes recibidos por el diputado libertario en 2019 y adelantó que el Ejecutivo pedirá informes.
La ex presidenta criticó la gestión libertaria y acusó a José Luis Espert de estar “asociado y recibiendo dólares de los narcos”. También cuestionó la política económica de Javier Milei.País01/10/2025SOFIA ZANOTTI
Cristina Fernández de Kirchner volvió a pronunciarse públicamente este miércoles con fuertes críticas hacia el presidente Javier Milei y el diputado José Luis Espert. En un extenso mensaje publicado en la red social X, la ex mandataria señaló que “el primer candidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires” del oficialismo estaría “asociado y recibiendo dólares de los narcos”.
La publicación combinó cuestionamientos económicos con acusaciones políticas. “¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1.500 pesos y el Riesgo País a más de 1.200”, expresó.
Kirchner también apuntó contra la política cambiaria: “No dolarizaste, no quemaste el Banco Central, lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar. Tu competencia de monedas fracasó, el consumo se desploma, las fábricas cierran y los comercios están vacíos”.
Finalmente, dedicó un párrafo especial a José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza. “¿Y lo del ‘Profe’ Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’... asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales”, concluyó.
Las declaraciones de la ex presidenta se suman al clima de tensión política tras los señalamientos previos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también pidió explicaciones públicas sobre los supuestos aportes recibidos por Espert.
