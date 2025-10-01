La institución celebró 50 años de compromiso con las infancias

Niños recorrieron Villa Cañás con regalos por la Primavera
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
Asociación Cooperadora, Club de Madres y personal se unieron para conmemorar medio siglo de trabajo, amor y dedicación a la niñez.
Con una emotiva celebración, la comunidad educativa conmemoró los 50 años de vida institucional, una trayectoria marcada por el esfuerzo compartido y la unión de generaciones.
Durante el acto, se destacó el rol fundamental de la Asociación Cooperadora, el Club de Madres y el personal docente y no docente, quienes a lo largo de estas cinco décadas acompañaron el crecimiento de cientos de niños y niñas.
La conmemoración no solo puso en valor la historia, sino también el presente de una institución que sigue siendo referencia en la formación y el cuidado de la infancia. “Son 50 años de amor y dedicación a nuestras infancias”, señalaron los organizadores, al tiempo que agradecieron a toda la comunidad por su apoyo constante.
El encuentro incluyó reconocimientos especiales, momentos de memoria compartida y el compromiso renovado de seguir trabajando en equipo para brindar más oportunidades a las próximas generaciones.
