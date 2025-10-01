Hinchas de Independiente protestaron contra la dirigencia por el cambio de sponsor

Colapinto frente al desafío físico y estratégico del GP de Singapur
El argentino buscará afianzarse en Alpine en uno de los circuitos más duros del calendario, con calor extremo, pocas chances de sobrepaso y la histórica magia de la noche asiática.
La posible salida de Puma y el ingreso de Atomik generó un fuerte rechazo de los socios, que se manifestaron frente a la sede de Avenida Mitre pese al comunicado oficial del club.Deportes01/10/2025GASTON PAROLA
Independiente atraviesa un nuevo conflicto institucional tras el empate 0-0 en el clásico de Avellaneda. Esta vez, el eje de la polémica es el futuro contrato de vestimenta deportiva para 2026, que puso en alerta a hinchas y agrupaciones opositoras.
El malestar comenzó en redes sociales, pero rápidamente se trasladó a las calles. El martes por la noche, cientos de fanáticos se concentraron en la sede de Avenida Mitre al 470 para reclamar contra la Comisión Directiva, encabezada por Néstor Grindetti.
Los cuestionamientos apuntaron a la posibilidad de reemplazar a Puma, marca que viste al club desde hace 16 años, por la empresa argentina Atomik. La noticia se conoció a través de un comunicado oficial, donde la dirigencia aclaró que “no existe contrato firmado más allá del 31 de diciembre de 2025” y que “la oferta de Atomik prevalece, hasta el momento, por sobre la continuidad de Puma”.
En el mismo texto, el club sostuvo que las negociaciones siguen abiertas y que la firma alemana “tiene las puertas abiertas para mejorar su última propuesta”. Sin embargo, el anuncio fue interpretado por los socios como una decisión consumada, lo que derivó en la protesta con pasacalles y consignas críticas hacia la actual gestión.
Además, desde Puma trascendió que la empresa evalúa iniciar acciones legales por un eventual incumplimiento de la cláusula de preferencia (ROFR), que le otorgaría el derecho a igualar cualquier oferta de un competidor. “Seguiremos utilizando todos los mecanismos formales disponibles para continuar acompañando”, señaló la compañía en un comunicado.
La controversia por el sponsor fue el detonante de un enojo que ya venía acumulándose por otros temas de la gestión, entre ellos la frustrada negociación con Universidad de Chile y el nivel deportivo del equipo.
Este miércoles, el Barça enfrenta al París Saint-Germain en Montjuic por la Champions League, en uno de los partidos más esperados de la temporada.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
El histórico arquero brasileño cuestionó la designación del italiano al frente de la Canarinha y destacó el nivel del ex Boca, figura en Flamengo.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El Merengue busca dejar atrás la dura goleada sufrida ante Atlético de Madrid y sumar un nuevo triunfo internacional en el Estadio Central de Pavlodar.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.