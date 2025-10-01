Hinchas de Independiente protestaron contra la dirigencia por el cambio de sponsor

Independiente atraviesa un nuevo conflicto institucional tras el empate 0-0 en el clásico de Avellaneda. Esta vez, el eje de la polémica es el futuro contrato de vestimenta deportiva para 2026, que puso en alerta a hinchas y agrupaciones opositoras.

El malestar comenzó en redes sociales, pero rápidamente se trasladó a las calles. El martes por la noche, cientos de fanáticos se concentraron en la sede de Avenida Mitre al 470 para reclamar contra la Comisión Directiva, encabezada por Néstor Grindetti.

Los cuestionamientos apuntaron a la posibilidad de reemplazar a Puma, marca que viste al club desde hace 16 años, por la empresa argentina Atomik. La noticia se conoció a través de un comunicado oficial, donde la dirigencia aclaró que “no existe contrato firmado más allá del 31 de diciembre de 2025” y que “la oferta de Atomik prevalece, hasta el momento, por sobre la continuidad de Puma”.

En el mismo texto, el club sostuvo que las negociaciones siguen abiertas y que la firma alemana “tiene las puertas abiertas para mejorar su última propuesta”. Sin embargo, el anuncio fue interpretado por los socios como una decisión consumada, lo que derivó en la protesta con pasacalles y consignas críticas hacia la actual gestión.

Además, desde Puma trascendió que la empresa evalúa iniciar acciones legales por un eventual incumplimiento de la cláusula de preferencia (ROFR), que le otorgaría el derecho a igualar cualquier oferta de un competidor. “Seguiremos utilizando todos los mecanismos formales disponibles para continuar acompañando”, señaló la compañía en un comunicado.

La controversia por el sponsor fue el detonante de un enojo que ya venía acumulándose por otros temas de la gestión, entre ellos la frustrada negociación con Universidad de Chile y el nivel deportivo del equipo.