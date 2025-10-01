Emerson Leão criticó a Ancelotti y pidió a Rossi en la Selección

Colapinto frente al desafío físico y estratégico del GP de Singapur
El argentino buscará afianzarse en Alpine en uno de los circuitos más duros del calendario, con calor extremo, pocas chances de sobrepaso y la histórica magia de la noche asiática.
El histórico arquero brasileño cuestionó la designación del italiano al frente de la Canarinha y destacó el nivel del ex Boca, figura en Flamengo.Deportes01/10/2025GASTON PAROLA
Emerson Leão, arquero campeón del mundo con Brasil en 1970 y referente histórico de la selección, se refirió a la actualidad del equipo nacional en una entrevista con Super Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad). El exguardameta fue crítico con la designación de Carlo Ancelotti como entrenador del Scratch y, al mismo tiempo, elogió el presente de Agustín Rossi en Flamengo, al punto de pedir que Lionel Scaloni lo convoque a la Selección Argentina.
“Para mí fue una sorpresa negativa su elección, no por la capacidad de Ancelotti, sino porque es un técnico extranjero. Estoy decepcionado. En Sudamérica es distinto tener un extranjero en el banco de la selección. Será difícil que Brasil sea campeón del mundo con Ancelotti, no por él, sino por las circunstancias de nuestro fútbol”, expresó Leão, quien disputó cuatro Mundiales y jugó 105 partidos con la Verdeamarela.
El exarquero también dedicó palabras al presente de Rossi, ex Boca Juniors, hoy figura en Flamengo: “Rossi está en un nivel altísimo y merece algo mejor. Llegó sin tanta prensa, esperó su oportunidad y hoy demuestra que tiene la performance suficiente para estar en la Selección Argentina. Su participación en la Scaloneta lo potenciaría todavía más”.
De esta manera, una gloria brasileña no solo sembró dudas sobre el futuro inmediato de la Canarinha con Ancelotti al mando, sino que también destacó a un arquero argentino que pide pista para competir por un lugar en el arco campeón del mundo.
