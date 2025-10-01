Bullrich exige explicaciones a Espert por presuntos fondos narcos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió este miércoles a la polémica que involucra al diputado nacional José Luis Espert, acusado de haber recibido presuntos aportes económicos de un empresario vinculado al narcotráfico.

En declaraciones radiales, Bullrich fue contundente: “No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco”. Según adelantó, el Poder Ejecutivo solicitará explicaciones para esclarecer los hechos ocurridos durante la campaña presidencial de 2019, cuando Espert era candidato de La Libertad Avanza.

La funcionaria insistió en la necesidad de una aclaración inmediata: “Es importante aclarar la situación de Espert ya”.

Hasta el momento, el diputado no realizó declaraciones públicas en respuesta a los cuestionamientos. El caso se suma a un escenario político atravesado por fuertes tensiones entre oficialismo y oposición en torno a las responsabilidades frente al avance del narcotráfico en el país.