El Gobierno afronta nuevas derrotas en el Senado

El oficialismo no logró negociar con la oposición y se anticipan rechazos a los vetos presidenciales sobre Universidades y el Hospital Garrahan. También avanzarán pedidos de interpelación a figuras del gabinete.

El Gobierno nacional se prepara para una semana complicada en el Senado, donde se espera que el oficialismo sufra nuevas derrotas legislativas.

Este miércoles, en comisiones, se debatirán citaciones e interpelaciones a algunos de los principales funcionarios, mientras que mañana en el recinto se tratarán los vetos del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento de Universidades y a la de Emergencia en Pediatría para el Hospital Garrahan.

Fuentes de La Libertad Avanza reconocieron que no hubo gestiones para revertir el escenario adverso y que el resultado es prácticamente irreversible. “Estamos perdidos. Todo lo que es vetos, chau. Y las interpelaciones se van a aprobar”, admitió un dirigente cercano a la Casa Rosada.

Entre los funcionarios apuntados se encuentran la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, vinculada a la polémica por la criptomoneda LIBRA y el manejo de pensiones; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionado por la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad; y el ministro de Salud, Mario Lugones, citado por el caso del fentanilo contaminado y la crisis financiera del Garrahan.

El oficialismo también observa con preocupación que las eventuales citaciones podrían fijarse a pocos días de las elecciones, lo que aumentaría la tensión política. En paralelo, los libertarios concentran sus expectativas en Diputados y en el recambio legislativo de diciembre, aunque admiten que el panorama es incierto por la pérdida de apoyo en distritos clave y el crecimiento de fuerzas opositoras como Provincias Unidas.

