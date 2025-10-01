El Gobierno afronta nuevas derrotas en el Senado

Jubilados marchan otra vez al Congreso con apoyo sindical
Este miércoles desde las 16, jubilados y pensionados se movilizarán junto a las dos CTA contra el ajuste y el veto a la ley previsional.
El oficialismo no logró negociar con la oposición y se anticipan rechazos a los vetos presidenciales sobre Universidades y el Hospital Garrahan. También avanzarán pedidos de interpelación a figuras del gabinete.Política 01/10/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional se prepara para una semana complicada en el Senado, donde se espera que el oficialismo sufra nuevas derrotas legislativas.
Este miércoles, en comisiones, se debatirán citaciones e interpelaciones a algunos de los principales funcionarios, mientras que mañana en el recinto se tratarán los vetos del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento de Universidades y a la de Emergencia en Pediatría para el Hospital Garrahan.
Fuentes de La Libertad Avanza reconocieron que no hubo gestiones para revertir el escenario adverso y que el resultado es prácticamente irreversible. “Estamos perdidos. Todo lo que es vetos, chau. Y las interpelaciones se van a aprobar”, admitió un dirigente cercano a la Casa Rosada.
Entre los funcionarios apuntados se encuentran la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, vinculada a la polémica por la criptomoneda LIBRA y el manejo de pensiones; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionado por la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad; y el ministro de Salud, Mario Lugones, citado por el caso del fentanilo contaminado y la crisis financiera del Garrahan.
El oficialismo también observa con preocupación que las eventuales citaciones podrían fijarse a pocos días de las elecciones, lo que aumentaría la tensión política. En paralelo, los libertarios concentran sus expectativas en Diputados y en el recambio legislativo de diciembre, aunque admiten que el panorama es incierto por la pérdida de apoyo en distritos clave y el crecimiento de fuerzas opositoras como Provincias Unidas.
Este miércoles desde las 16, jubilados y pensionados se movilizarán junto a las dos CTA contra el ajuste y el veto a la ley previsional.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El presidente aseguró que no recibió pedidos para dar de baja el acuerdo con China y destacó que las reuniones en EE.UU. abren la posibilidad de un swap por US$20.000 millones.
El presidente afirmó que el kirchnerismo “tiene como hábito destrozar cuando no está en el poder” y vinculó a ese sector con protestas en Tierra del Fuego.
Las declaraciones juradas del diputado libertario muestran inconsistencias: una sociedad valuada en un peso, propiedades con cambios de superficie y fuertes movimientos en dólares.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.