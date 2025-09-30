Enrico confirmó la construcción de una alcaidía en Melincué

Precaución en la RN 33 por obras entre Firmat y Chovet
Vialidad Nacional avanza con trabajos de repavimentación que generan paso alternado de vehículos.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.Regionales30/09/2025SOFIA ZANOTTI
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó este martes en Venado Tuerto que la provincia construirá una nueva alcaidía en Melincué. La obra forma parte de un plan de inversión en infraestructura penitenciaria que busca reforzar el sistema de seguridad y justicia.
Según precisó, el proyecto se desarrollará en un terreno de siete hectáreas adquirido por la provincia en 2017, ubicado junto a la estación elevadora del canal de salida de la laguna Melincué. “No va a ser una cárcel, sino una alcaidía moderna. Las actuales ya no responden a las necesidades del sistema y esta es una obra que no podemos postergar”, señaló.
La futura alcaidía contará con cuatro pabellones con capacidad para 80 personas cada uno, incluyendo sectores diferenciados para hombres y mujeres. También dispondrá de enfermería, seguridad, salas de audiencias, estacionamiento y un sistema eléctrico propio. El diseño contempla criterios ambientales, con accesos adecuados, tratamiento de efluentes y protección ante posibles inundaciones.
Enrico destacó que Melincué mantendrá su rol como cabecera del Departamento General López: “Mientras la cabecera sea Melincué, la fiscalía, la justicia y la alcaidía regional seguirán ahí. Es una particularidad histórica que se mantiene en el sur provincial”.
La comuna destinó más de 4 millones de pesos a la instalación de tubos de cemento para optimizar el escurrimiento del agua en zonas rurales.
La caída de árboles y ramas provocó daños en viviendas y vehículos, aunque no se registraron heridos. Bomberos y cuadrillas municipales trabajan en distintos puntos de la ciudad.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por ráfagas intensas y lloviznas que afectan a Venado Tuerto y localidades de la región este sábado 27 de septiembre.
El legislador destacó la importancia de reafirmar los valores democráticos y la institucionalidad en un acto realizado en la capital provincial.
La comuna sumó un tracto desmalezador y un motor de repuesto para reforzar las tareas de limpieza y servicios en la localidad.
El Gobierno oficializó un refuerzo económico que se sumará al aumento mensual de jubilaciones y pensiones, destinado a quienes perciben los haberes más bajos.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
El Merengue busca dejar atrás la dura goleada sufrida ante Atlético de Madrid y sumar un nuevo triunfo internacional en el Estadio Central de Pavlodar.
El siete veces campeón del mundo anunció la muerte de su inseparable bulldog inglés, al que llamó su "mejor amigo", tras varios días de lucha contra una grave neumonía.
Más de 200 vecinos disfrutaron de gastronomía, música y cultura en el Predio Mirtha Legrand. El evento fue declarado de interés turístico provincial.
En el Día Mundial del Corazón, más de 130 futbolistas del Club El Cadi recibieron controles clínicos y cardiológicos gracias al trabajo conjunto entre el Samco local y el Cemafe.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.