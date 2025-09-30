Enrico confirmó la construcción de una alcaidía en Melincué

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó este martes en Venado Tuerto que la provincia construirá una nueva alcaidía en Melincué. La obra forma parte de un plan de inversión en infraestructura penitenciaria que busca reforzar el sistema de seguridad y justicia.

Según precisó, el proyecto se desarrollará en un terreno de siete hectáreas adquirido por la provincia en 2017, ubicado junto a la estación elevadora del canal de salida de la laguna Melincué. “No va a ser una cárcel, sino una alcaidía moderna. Las actuales ya no responden a las necesidades del sistema y esta es una obra que no podemos postergar”, señaló.

La futura alcaidía contará con cuatro pabellones con capacidad para 80 personas cada uno, incluyendo sectores diferenciados para hombres y mujeres. También dispondrá de enfermería, seguridad, salas de audiencias, estacionamiento y un sistema eléctrico propio. El diseño contempla criterios ambientales, con accesos adecuados, tratamiento de efluentes y protección ante posibles inundaciones.

Enrico destacó que Melincué mantendrá su rol como cabecera del Departamento General López: “Mientras la cabecera sea Melincué, la fiscalía, la justicia y la alcaidía regional seguirán ahí. Es una particularidad histórica que se mantiene en el sur provincial”.