Milei pidió respaldo electoral y defendió su modelo económico

Macri confirmó reunión con Milei en Olivos
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.Política 30/09/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei participó este martes 30 de septiembre en la presentación del libro Cambia la Música, del economista Salvador Di Stefano, en un acto realizado en el predio de la Sociedad Rural en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante su exposición, que se extendió por casi 50 minutos, el mandatario dedicó buena parte de su discurso a comentar aspectos técnicos de la obra, pero sobre el final giró hacia un tono político y de campaña. “Espero que en las elecciones los argentinos elijan por la libertad, la esperanza y el futuro que va a hacer grande a la Argentina nuevamente, y no volver al pasado. Lo otro ya lo probamos y falló”, expresó.
Milei defendió las principales medidas de su gestión, como la baja de la inflación, la desregulación económica y la reducción de impuestos. “Quitamos regulaciones, bajamos 2,5 puntos del PBI en impuestos. En el agro eliminamos 43 trabas que complicaban la producción. Falta mucho, pero estamos en la dirección correcta”, aseguró.
El jefe de Estado también apuntó contra la oposición y aludió a la inestabilidad de los mercados. “Un Congreso con mayoría circunstancial torpedea al gobierno. Eso genera riesgo país y desconfianza, pero confiamos en que los argentinos van a votar y no van a querer volver al pasado”, señaló.
Finalmente, Milei planteó un horizonte de desarrollo a largo plazo si se mantienen las políticas actuales: alcanzar niveles similares a España en 10 años, Alemania en 20 y Estados Unidos en 30. Con este mensaje, buscó consolidar apoyo de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, a las que considera fundamentales para ratificar el rumbo económico de su administración.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El presidente aseguró que no recibió pedidos para dar de baja el acuerdo con China y destacó que las reuniones en EE.UU. abren la posibilidad de un swap por US$20.000 millones.
El presidente afirmó que el kirchnerismo “tiene como hábito destrozar cuando no está en el poder” y vinculó a ese sector con protestas en Tierra del Fuego.
Las declaraciones juradas del diputado libertario muestran inconsistencias: una sociedad valuada en un peso, propiedades con cambios de superficie y fuertes movimientos en dólares.
El presidente defendió su visión económica en una entrevista radial en Tierra del Fuego, donde encabezará un acto de campaña de La Libertad Avanza.
El Consejo de Mayo, presidido por Guillermo Francos, discutió esta mañana la propuesta para reducir la cantidad de impuestos. Participaron referentes políticos, empresariales y sindicales.
El Gobierno oficializó un refuerzo económico que se sumará al aumento mensual de jubilaciones y pensiones, destinado a quienes perciben los haberes más bajos.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
El Merengue busca dejar atrás la dura goleada sufrida ante Atlético de Madrid y sumar un nuevo triunfo internacional en el Estadio Central de Pavlodar.
El siete veces campeón del mundo anunció la muerte de su inseparable bulldog inglés, al que llamó su "mejor amigo", tras varios días de lucha contra una grave neumonía.
Más de 200 vecinos disfrutaron de gastronomía, música y cultura en el Predio Mirtha Legrand. El evento fue declarado de interés turístico provincial.
En el Día Mundial del Corazón, más de 130 futbolistas del Club El Cadi recibieron controles clínicos y cardiológicos gracias al trabajo conjunto entre el Samco local y el Cemafe.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.