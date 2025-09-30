Milei pidió respaldo electoral y defendió su modelo económico

El presidente Javier Milei participó este martes 30 de septiembre en la presentación del libro Cambia la Música, del economista Salvador Di Stefano, en un acto realizado en el predio de la Sociedad Rural en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su exposición, que se extendió por casi 50 minutos, el mandatario dedicó buena parte de su discurso a comentar aspectos técnicos de la obra, pero sobre el final giró hacia un tono político y de campaña. “Espero que en las elecciones los argentinos elijan por la libertad, la esperanza y el futuro que va a hacer grande a la Argentina nuevamente, y no volver al pasado. Lo otro ya lo probamos y falló”, expresó.

Milei defendió las principales medidas de su gestión, como la baja de la inflación, la desregulación económica y la reducción de impuestos. “Quitamos regulaciones, bajamos 2,5 puntos del PBI en impuestos. En el agro eliminamos 43 trabas que complicaban la producción. Falta mucho, pero estamos en la dirección correcta”, aseguró.

El jefe de Estado también apuntó contra la oposición y aludió a la inestabilidad de los mercados. “Un Congreso con mayoría circunstancial torpedea al gobierno. Eso genera riesgo país y desconfianza, pero confiamos en que los argentinos van a votar y no van a querer volver al pasado”, señaló.

Finalmente, Milei planteó un horizonte de desarrollo a largo plazo si se mantienen las políticas actuales: alcanzar niveles similares a España en 10 años, Alemania en 20 y Estados Unidos en 30. Con este mensaje, buscó consolidar apoyo de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, a las que considera fundamentales para ratificar el rumbo económico de su administración.