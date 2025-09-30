Venado Tuerto: allanamiento y secuestro de cocaína

La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.

Policiales 30/09/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
557727427_18062507564377787_5465812886146482771_n

La División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de la Policía Federal Argentina, llevó adelante un procedimiento en la vía pública que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de una mujer mayor de edad.
558010074_18062507555377787_8921750516452222587_n

El hecho ocurrió el 23 de septiembre durante recorridas preventivas en la ciudad. En esa instancia, personal de Brigada identificó a una mujer que llevaba entre sus pertenencias envoltorios de cocaína con un peso total de 21,37 gramos.

Con intervención de la Fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación, se ordenó un allanamiento en el domicilio de la sospechosa. En el lugar se identificó a tres personas mayores de edad y se secuestraron 25 envoltorios de nylon con cocaína, que sumaron 4,27 gramos, además de elementos de fraccionamiento.
558451108_18062507573377787_7477022035920575630_n

La fiscal interviniente, Dra. Débora Valentini, dispuso la detención de la mujer y el secuestro de todos los elementos encontrados.

Desde la Policía Federal Argentina remarcaron que estas acciones se enmarcan en los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y forman parte de la política de prevención de delitos y lucha contra el narcotráfico y el delito complejo.

 

