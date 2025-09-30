Venado Tuerto: allanamiento y secuestro de cocaína

La División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de la Policía Federal Argentina, llevó adelante un procedimiento en la vía pública que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de una mujer mayor de edad.



El hecho ocurrió el 23 de septiembre durante recorridas preventivas en la ciudad. En esa instancia, personal de Brigada identificó a una mujer que llevaba entre sus pertenencias envoltorios de cocaína con un peso total de 21,37 gramos.

Con intervención de la Fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación, se ordenó un allanamiento en el domicilio de la sospechosa. En el lugar se identificó a tres personas mayores de edad y se secuestraron 25 envoltorios de nylon con cocaína, que sumaron 4,27 gramos, además de elementos de fraccionamiento.



La fiscal interviniente, Dra. Débora Valentini, dispuso la detención de la mujer y el secuestro de todos los elementos encontrados.

Desde la Policía Federal Argentina remarcaron que estas acciones se enmarcan en los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y forman parte de la política de prevención de delitos y lucha contra el narcotráfico y el delito complejo.