Detuvieron en Santa Fe a prófugo buscado por abuso en Melincué

Venado Tuerto: allanamiento y secuestro de cocaína
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.Policiales 30/09/2025SOFIA ZANOTTI
Este lunes, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) del Distrito Melincué, con apoyo de la división Capturas de Santa Fe Capital, detuvo a un hombre que era intensamente buscado desde 2019 por la Justicia.
La orden de captura había sido solicitada en su momento por el fiscal del MPA Matías Sebastián Merlo, en el marco de una causa por “abuso sexual con acceso carnal agravado”. Según la investigación, los hechos ocurrieron de manera continuada entre 2005 y 2017, en perjuicio de un menor.
En agosto de este año, cuando la causa pasó a la órbita del fiscal Julián Cochero, se ordenó reactivar las tareas de localización. Los agentes de la PDI de Melincué lograron ubicar al sospechoso a través de redes sociales, estableciendo que residía en barrio Las Flores, en la ciudad de Santa Fe.
Con esa información, y mediante un operativo conjunto, fue detenido en la vía pública cerca de su domicilio. Además, se secuestró un teléfono celular que será peritado como parte de la investigación.
El acusado fue trasladado a la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional VIII, donde permanece detenido e incomunicado, a disposición de la Fiscalía de Melincué.
