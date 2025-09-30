Detuvieron en Santa Fe a prófugo buscado por abuso en Melincué

Este lunes, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) del Distrito Melincué, con apoyo de la división Capturas de Santa Fe Capital, detuvo a un hombre que era intensamente buscado desde 2019 por la Justicia.

La orden de captura había sido solicitada en su momento por el fiscal del MPA Matías Sebastián Merlo, en el marco de una causa por “abuso sexual con acceso carnal agravado”. Según la investigación, los hechos ocurrieron de manera continuada entre 2005 y 2017, en perjuicio de un menor.

En agosto de este año, cuando la causa pasó a la órbita del fiscal Julián Cochero, se ordenó reactivar las tareas de localización. Los agentes de la PDI de Melincué lograron ubicar al sospechoso a través de redes sociales, estableciendo que residía en barrio Las Flores, en la ciudad de Santa Fe.

Con esa información, y mediante un operativo conjunto, fue detenido en la vía pública cerca de su domicilio. Además, se secuestró un teléfono celular que será peritado como parte de la investigación.

El acusado fue trasladado a la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional VIII, donde permanece detenido e incomunicado, a disposición de la Fiscalía de Melincué.