Milei negó presiones de Trump sobre el swap con China

Macri confirmó reunión con Milei en Olivos
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El presidente aseguró que no recibió pedidos para dar de baja el acuerdo con China y destacó que las reuniones en EE.UU. abren la posibilidad de un swap por US$20.000 millones.Política 30/09/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei desmintió este martes que durante su visita a Estados Unidos haya recibido presiones de Donald Trump para abandonar el swap de monedas con China.
“Es falso, no lo pidieron. El motivo por el cual recibimos el apoyo es geopolítico, el resto son operaciones mediáticas”, sostuvo el mandatario en diálogo con A24.
Milei detalló que los encuentros con autoridades estadounidenses “abren la posibilidad de un swap por US$20.000 millones”, además de alternativas como la compra de deuda argentina en el mercado secundario y financiamiento directo por parte del gobierno norteamericano.
“El financiamiento de 2026 ya está cerrado y estamos hablando de 2027”, precisó.
La aclaración surge tras versiones que vinculaban el respaldo de Washington con un supuesto condicionamiento respecto de los acuerdos financieros vigentes con China.
