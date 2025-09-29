Gobierno activó en Casa Rosada debate por reforma tributaria

Milei: “No hay diferencia entre la micro y la macroeconomía”
El presidente defendió su visión económica en una entrevista radial en Tierra del Fuego, donde encabezará un acto de campaña de La Libertad Avanza.
El Consejo de Mayo, presidido por Guillermo Francos, discutió esta mañana la propuesta para reducir la cantidad de impuestos. Participaron referentes políticos, empresariales y sindicales.
Este lunes, la Casa Rosada fue escenario de una nueva reunión del Consejo de Mayo, órgano multisectorial que encabeza el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El encuentro tuvo como eje central el debate sobre la reforma tributaria que el Gobierno nacional busca impulsar en 2026, dentro del paquete de “reformas de segunda generación”.
Además de Francos, participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini. También estuvo presente la secretaría técnica del Consejo, Cecilia Domínguez.
La discusión giró en torno a la simplificación del sistema impositivo, que actualmente cuenta con 155 tributos. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), diez de ellos concentran el 94% de la recaudación nacional. La intención oficial es reducir y concentrar los gravámenes, con el objetivo de atraer inversiones y aliviar la carga sobre empresas y trabajadores.
Durante la reunión también se repasaron aspectos vinculados a la reforma laboral, ya tratada en encuentros previos, y se destacó la necesidad de coordinar políticas que fortalezcan la competitividad. El Gobierno prevé presentar un documento final en diciembre, para que el Congreso lo discuta en el próximo período legislativo.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
