Kicillof pidió a Milei convocar a los gobernadores por narcotráfico

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este lunes al triple crimen ocurrido en La Matanza y le solicitó al presidente Javier Milei que convoque “una mesa con todos los gobernadores” para abordar el narcotráfico, al que definió como “un tema federal”.

Las víctimas fueron Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, tres jóvenes de Florencio Varela, asesinadas en un hecho que la Justicia caratuló como homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y violencia de género. Kicillof aseguró que desde la Provincia lo denominarán como “narco-femicidio”.

“He escuchado algunos comentarios sobre las actividades que ejercían las víctimas, y nada justifica este nivel de violencia y sadismo. Lo que pedimos es justicia para las familias”, sostuvo el mandatario, quien destacó el acompañamiento de los equipos de Seguridad y Salud bonaerenses a los allegados de las jóvenes.

En relación con la banda investigada, con base en el Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires, Kicillof remarcó que “no es culpa de uno u otro distrito” y advirtió: “El narcotráfico es internacional y atraviesa fronteras, también dentro del país”.

El gobernador consideró indispensable una estrategia nacional “seria, permanente y acompañada de inversión en tecnología, equipamiento y agentes”. También cuestionó que el tema se utilice con fines electorales: “No hay que hacer campaña ni marketing con esto. Entiendo que la ministra (Patricia Bullrich) es candidata, pero el trabajo debe articularse a nivel nacional y ser encabezado por el Presidente”.

Finalmente, Kicillof vinculó el avance del narcotráfico con la falta de oportunidades: “Cuando el Estado está ausente y el futuro de los pibes se desdibuja, crece el narco”.