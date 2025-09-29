Caren Tepp cuestionó a Pullaro y Milei en Asamblea Ciudadana

La concejala rosarina Caren Tepp, primera candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, participó este sábado de la Asamblea Ciudadana en la ciudad de Santa Fe, donde vecinas, vecinos y referentes locales compartieron inquietudes y propuestas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Estamos escuchando a las santafesinas y santafesinos, lo que no hace ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional”, señaló Tepp, quien apuntó contra la gestión de Maximiliano Pullaro. “El gobernador firmó el pacto fiscal, prometió cláusula gatillo y terminó con una reforma previsional que les mete la mano en los bolsillos a los jubilados. Ya vimos que sus legisladores apoyaron las leyes de Milei: es una estafa electoral”, afirmó.

La dirigente también advirtió que Fuerza Patria es“la única lista opositora al gobierno nacional” y subrayó: “No podemos permitir que Milei ajuste sobre los jubilados, los trabajadores y las personas con discapacidad, mientras el presidente se preocupa por mantener el dólar y la gente se endeuda con la tarjeta de crédito para ir al supermercado”.

Por su parte, Agustín Rossi, candidato a diputado nacional, cuestionó el rumbo económico del Gobierno. “Primero fue el escándalo de LIBRA, después las coimas de Karina y ahora una nueva estafa: la mentira de las ‘retenciones cero’. En apenas 72 horas, Milei permitió que 1.500 millones de dólares que debían ingresar al Estado terminaran en manos de los grandes exportadores”, expresó.

En la misma línea, Oscar “Cachi” Martínez, también integrante de la lista, remarcó: “Debemos aprender desde nuestro movimiento que cada historia vale, cada mirada importa, porque no es un tiempo de uno, es un tiempo de todos. Estoy convencido de que podemos sumar fuerzas y construir el país que queremos y merecemos”.