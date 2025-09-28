Pullaro pidió a Nación obras en rutas nacionales

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este sábado de la XXIX Fiesta Nacional del Transporte, realizada en la localidad de Pujato, departamento San Lorenzo. En su discurso, renovó el pedido al Gobierno nacional de hacerse cargo del mantenimiento de las rutas estratégicas que atraviesan la provincia.

“El interior productivo sostiene al país. No podemos crecer con rutas en mal estado”, sostuvo el mandatario, quien advirtió que la situación actual encarece la logística y aumenta los riesgos viales. Recordó que la Provincia presentó un proyecto para transferir la gestión de las autovías de las rutas 33, 11 y 34, consideradas claves para la producción y el transporte de cargas.

Pullaro también remarcó que algunas reparaciones se hicieron por órdenes judiciales tras demandas de legisladores santafesinos, pero cuestionó que la Nación “se haya desentendido de bienes públicos esenciales”.

El presidente comunal de Pujato, Daniel Quacquarini, destacó la masiva concurrencia y el apoyo provincial al evento. “Esta fiesta demuestra que el interior existe y que va a sacar adelante a la Argentina”, afirmó.

De la celebración participaron también la diputada nacional Melina Giorgi, la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, la diputada provincial Silvina Distéfano y el vicepresidente comunal de Pujato, Gustavo Petetta.

La Fiesta Nacional del Transporte, que se celebra desde 1994, reúne cada año una exposición agroindustrial, un desfile de camiones y actividades artísticas y recreativas, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del interior santafesino.