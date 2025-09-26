Gasly respalda a Colapinto como opción de Alpine para 2026

Romina Scoglia, la argentina que corre 246 km en Grecia
Franco Colapinto atraviesa un momento clave en su carrera dentro de la Fórmula 1. Mientras Alpine ya confirmó la continuidad de Pierre Gasly para 2026, aún resta definir quién será su compañero. En ese contexto, el piloto francés dio un respaldo público al argentino, alimentando las chances de que se quede con la butaca disponible.
“Franco ha demostrado algunas cosas buenas en los últimos fines de semana, es una opción para el equipo en 2026”, declaró Gasly en diálogo con la revista especializada AutoHebdo. La frase tomó relevancia porque Flavio Briatore, histórico asesor de la escudería, suele tomar en cuenta la opinión de sus pilotos al momento de tomar decisiones.
Actualmente, los dos nombres que evalúa el dirigente italiano son Colapinto y Aron Paul, reserva de la escudería. El argentino mostró una evolución en los últimos Grandes Premios: superó a Gasly en Budapest, Zandvoort y Bakú, y en Monza estuvo por delante hasta que una orden de equipo lo relegó en la grilla.
Gasly, ya confirmado en el proyecto a futuro, destacó además la importancia de tener un compañero competitivo: “Siempre he dicho que se necesita al piloto más rápido posible, que también aporte en la retroalimentación técnica y ayude en las estrategias. Cuando se lucha adelante con dos coches, se pueden probar más variantes y disfrutar más”.
La relación entre ambos pilotos es cercana, algo que también valora Briatore para mantener un buen clima interno. El visto bueno de Gasly podría inclinar la balanza en favor del pilarense, que espera consolidarse definitivamente en la máxima categoría.
