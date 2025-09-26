La Justicia confirmó la caducidad de la demanda contra Cristina Kirchner

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la caducidad de la demanda que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) había iniciado en 2018 para reclamar un resarcimiento económico a Cristina Fernández de Kirchner y a otros condenados por corrupción vinculada a la obra pública en Santa Cruz.

El tribunal rechazó una apelación de Vialidad y ratificó que la acción civil, que buscaba el cobro de 22.300 millones de pesos, perdió vigencia. La causa se había iniciado el 25 de enero de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, con el objetivo de recuperar fondos que el Estado consideraba afectados por irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras viales.

La decisión implica que no podrá avanzar la demanda patrimonial en este fuero, aunque permanecen abiertos otros frentes judiciales en relación a las responsabilidades penales y económicas de los imputados.