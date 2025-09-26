Los Bomberos incorporan una nueva autobomba: inversión, capacitación y obras

La llegada de una nueva autobomba para el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás se concretó con un recibimiento festivo por las calles de la ciudad. Se trata de una unidad Scania equipada con depósito de 8.000 litros y motobomba independiente, lo que permite operar mientras el vehículo está en movimiento y facilita la recarga y el ataque inicial en diversos escenarios.

“Cada vez que sumamos una unidad le damos más herramientas al cuerpo activo para trabajar mejor —señalaron desde la comisión—. Ojalá no haya que usarla, pero debemos estar preparados”.

Una flota pensada según la emergencia

Desde el cuartel explicaron que cada camión cumple un propósito específico:

Ligera salida urbana: un camión ágil, con menor reserva de agua, que acompaña a la ambulancia en choques y siniestros viales y transporta herramientas de respuesta rápida.



Unidad para incendios rurales/forestales (Unidad 4): destinada a intervenciones en zona de campo.



Nueva Scania 8.000 L: mayor autonomía de agua, monitor superior y sistema de bombeo que simplifica la operación.



Renault cisterna (en proceso de recambio por operatividad): de gran porte, ahora reemplazado en la función principal por la nueva unidad más maniobrable.

Obras y equipamiento: “como la casa de una familia, nunca se termina”

En paralelo a la renovación de flota, el cuartel avanza con mejoras edilicias y de servicios internos:

Cocina y habitación del cuartelero finalizadas recientemente, y nuevos baños.

finalizadas recientemente, y nuevos baños. Tanque de 3.000 litros para abastecimiento sanitario.

para abastecimiento sanitario. En el salón mayor: aplicación de celulosa proyectada para bajar temperatura, mejorar acústica y sumar resistencia al fuego; próxima impermeabilización exterior y posterior cielorraso.

aplicación de celulosa proyectada para bajar temperatura, mejorar acústica y sumar resistencia al fuego; próxima impermeabilización exterior y posterior cielorraso. Reordenamiento de espacios: el salón del cuartel quedará para uso interno cuando se habilite por completo el salón de eventos.

En equipamiento personal, durante el último año se adquirieron trajes y equipos de alto costo (estimados en $5 a $6 millones cada uno, según modelos), priorizando seguridad y estandarización.

Capacitación y especialización

El cuerpo activo —más de treinta integrantes— sostiene un esquema permanente de formación con salidas a capacitaciones regionales y provinciales, y especializaciones en rescate acuático, altura, K9, materiales peligrosos y programa de cadetes. “Es gasto, pero sobre todo inversión: de esas instancias surgen instructores y equipos con estándares internacionales”, resaltaron.

Financiamiento mixto y fuerte apoyo comunitario

El sostenimiento del cuartel combina subsidios nacionales y provinciales, aportes municipales y recaudación propia mediante rifas, bingos, cenas y servicios gastronómicos. La comisión directiva —con unas 24/25 personas— y el cuerpo activo coordinan una agenda intensa de eventos, especialmente hacia fin de año, que permite financiar obras y compras sin descuidar la operatividad.

“El respaldo social es clave: cuando convocamos, la comunidad responde”, subrayaron.

Puertas abiertas

Las autoridades invitaron a vecinos y vecinas a recorrer el cuartel, conocer la flota y las obras en marcha. “Mostrar lo que hacemos fortalece la confianza”, sintetizaron. El objetivo: consolidar una institución sólida, transparente y en crecimiento, con respuesta efectiva tanto en la ciudad como en la región.