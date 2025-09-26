Los Bomberos incorporan una nueva autobomba: inversión, capacitación y obras

Primavera solidaria en el Jardín San José
El cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás sumó una autobomba Scania con capacidad de 8.000 litros y presentó avances en infraestructura y formación del cuerpo activo, en un proceso sostenido de crecimiento con apoyo estatal y comunitario.
La llegada de una nueva autobomba para el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás se concretó con un recibimiento festivo por las calles de la ciudad. Se trata de una unidad Scania equipada con depósito de 8.000 litros y motobomba independiente, lo que permite operar mientras el vehículo está en movimiento y facilita la recarga y el ataque inicial en diversos escenarios.
“Cada vez que sumamos una unidad le damos más herramientas al cuerpo activo para trabajar mejor —señalaron desde la comisión—. Ojalá no haya que usarla, pero debemos estar preparados”.
Una flota pensada según la emergencia
Desde el cuartel explicaron que cada camión cumple un propósito específico:
Obras y equipamiento: “como la casa de una familia, nunca se termina”
En paralelo a la renovación de flota, el cuartel avanza con mejoras edilicias y de servicios internos:
En equipamiento personal, durante el último año se adquirieron trajes y equipos de alto costo (estimados en $5 a $6 millones cada uno, según modelos), priorizando seguridad y estandarización.
Capacitación y especialización
El cuerpo activo —más de treinta integrantes— sostiene un esquema permanente de formación con salidas a capacitaciones regionales y provinciales, y especializaciones en rescate acuático, altura, K9, materiales peligrosos y programa de cadetes. “Es gasto, pero sobre todo inversión: de esas instancias surgen instructores y equipos con estándares internacionales”, resaltaron.
Financiamiento mixto y fuerte apoyo comunitario
El sostenimiento del cuartel combina subsidios nacionales y provinciales, aportes municipales y recaudación propia mediante rifas, bingos, cenas y servicios gastronómicos. La comisión directiva —con unas 24/25 personas— y el cuerpo activo coordinan una agenda intensa de eventos, especialmente hacia fin de año, que permite financiar obras y compras sin descuidar la operatividad.
“El respaldo social es clave: cuando convocamos, la comunidad responde”, subrayaron.
Puertas abiertas
Las autoridades invitaron a vecinos y vecinas a recorrer el cuartel, conocer la flota y las obras en marcha. “Mostrar lo que hacemos fortalece la confianza”, sintetizaron. El objetivo: consolidar una institución sólida, transparente y en crecimiento, con respuesta efectiva tanto en la ciudad como en la región.
