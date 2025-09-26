Tiago Nunes: “La plata no compra nuestras cinco estrellas”

El DT de Liga de Quito celebró la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Sao Paulo y destacó el corazón y la historia del club ecuatoriano.

Liga de Quito volvió a escribir una página dorada en su historia copera. Con el triunfo 1-0 en el Morumbí, gracias al gol de Ángel Medina, el conjunto ecuatoriano selló un 3-0 global ante Sao Paulo y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Al finalizar el partido, el entrenador brasileño Tiago Nunes no ocultó su orgullo por el equipo: “Un gran saludo a la gente de Ecuador, estamos representando a todo un país. Sabemos las diferencias que pueden existir a nivel económico, pero hay algunas cosas que la plata no compra. La plata no puede comprar las cinco estrellas de nuestra camiseta”.

El DT valoró la entrega de sus dirigidos y subrayó el espíritu competitivo que mostraron en toda la serie: “Quizás no seamos el mejor equipo del mundo ni yo el mejor entrenador que pasó por Liga. Pero tenemos un gran corazón. Jugar tres tiempos contra Sao Paulo y ganar tres es algo importante. Eliminamos a Botafogo y ahora a Sao Paulo, tenemos en este grupo gente mundialista y muy copera”.

Con este resultado, Liga de Quito se metió entre los cuatro mejores del continente y ahora deberá enfrentar a Palmeiras, que eliminó a River Plate en cuartos de final. Consultado sobre el próximo desafío, Nunes fue cauteloso: “Es innegable que son uno de los mejores clubes del momento, pero la Libertadores es de momentos. Es aquí y ahora”.

