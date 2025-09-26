Tiago Nunes: “La plata no compra nuestras cinco estrellas”

Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol profesional
El mediocampista español, campeón del mundo en 2010 y figura del Barcelona, confirmó que dejará la actividad al finalizar la temporada con Inter Miami.
El DT de Liga de Quito celebró la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Sao Paulo y destacó el corazón y la historia del club ecuatoriano.Deportes26/09/2025GASTON PAROLA
Liga de Quito volvió a escribir una página dorada en su historia copera. Con el triunfo 1-0 en el Morumbí, gracias al gol de Ángel Medina, el conjunto ecuatoriano selló un 3-0 global ante Sao Paulo y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025.
Al finalizar el partido, el entrenador brasileño Tiago Nunes no ocultó su orgullo por el equipo: “Un gran saludo a la gente de Ecuador, estamos representando a todo un país. Sabemos las diferencias que pueden existir a nivel económico, pero hay algunas cosas que la plata no compra. La plata no puede comprar las cinco estrellas de nuestra camiseta”.
El DT valoró la entrega de sus dirigidos y subrayó el espíritu competitivo que mostraron en toda la serie: “Quizás no seamos el mejor equipo del mundo ni yo el mejor entrenador que pasó por Liga. Pero tenemos un gran corazón. Jugar tres tiempos contra Sao Paulo y ganar tres es algo importante. Eliminamos a Botafogo y ahora a Sao Paulo, tenemos en este grupo gente mundialista y muy copera”.
Con este resultado, Liga de Quito se metió entre los cuatro mejores del continente y ahora deberá enfrentar a Palmeiras, que eliminó a River Plate en cuartos de final. Consultado sobre el próximo desafío, Nunes fue cauteloso: “Es innegable que son uno de los mejores clubes del momento, pero la Libertadores es de momentos. Es aquí y ahora”.
A dos fechas del cierre, Deportivo Madryn y Atlanta pelean en la Zona A, mientras que en la B la definición está entre Gimnasia de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires.
El Pincha ganó 1-0 en los 90 minutos, pero cayó 4-2 en los penales. Rossi fue clave con dos atajadas y el Mengao se metió en semifinales de la Copa Libertadores.
El Pincha está obligado a ganar tras el 2-1 en la ida para meterse en semifinales de la Copa Libertadores, donde ya espera Racing.
La segunda fecha del torneo continental tendrá nueve encuentros este jueves, con acción en distintos estadios de Europa.
Con dos golazos y una asistencia, Lionel Messi lideró el 4-0 de Inter Miami sobre New York City y aseguró la clasificación a los Playoffs de la MLS.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
Con el respaldo de Maximiliano Pullaro, presentaron a Gisela Scaglia y Pablo Farías como referentes de la nueva fuerza política.
El 4 de octubre se realizará un encuentro cultural con la ceramista Nám Nádo en el Centro Cultural, con inscripción gratuita y cupos limitados.
El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que las torturas a Morena, Brenda y Lara fueron emitidas en un grupo cerrado de la red social. El autor es un narco peruano radicado en la Villa 1-11-14.
El organismo dará a conocer este jueves las cifras del primer semestre de 2025, con expectativas de una reducción que la ubique en torno al 30%.
Un hombre con dos pedidos de captura, uno por abigeato, fue detenido en una vivienda de Villa Cañás tras un operativo policial ordenado por la Fiscalía.
El Jardín San José de Villa Cañás realiza su proyecto “un plantín por un alimento” con apoyo municipal. Lo recaudado será destinado a Cáritas Parroquial.