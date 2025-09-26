El Gobierno minimiza impacto electoral del fin de retenciones cero

Encuesta revela fuerte caída de Milei y repunte de Kicillof
Un sondeo de RDT Consultores mostró que la desaprobación del Presidente superó el 51%, mientras que el gobernador bonaerense registró una inesperada mejora en su imagen.
En Casa Rosada sostienen que la medida no afectará en las provincias productivas, aunque admiten que Provincias Unidas parte con ventaja en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.Política 26/09/2025SOFIA ZANOTTI
El final anticipado del esquema de retenciones cero para trigo y soja encendió la preocupación de productores medianos y pequeños a menos de un mes de las elecciones nacionales. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que la medida no tendrá un efecto negativo en el plano electoral, especialmente en los distritos del interior.
El beneficio impositivo, pensado para reforzar las reservas del Banco Central, se agotó en apenas tres días tras cubrirse el cupo de USD 7.000 millones. La rapidez con la que se completó la operatoria generó críticas dentro del propio sector agropecuario. Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, advirtió que “llamó la atención” la velocidad con la que las grandes exportadoras presentaron las declaraciones juradas.
Desde la Casa Rosada defendieron el proceso y remarcaron que “el problema fue que los jugadores más grandes estaban mejor preparados”, aunque negaron que existiera una marcha atrás. “Había un límite comunicado en tiempo y forma”, señalaron.
En el plano electoral, admiten que Santa Fe y Córdoba serán terreno adverso frente al espacio Provincias Unidas, encabezado por cinco gobernadores, entre ellos Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti. También reconocen dificultades en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo necesita recortar la ventaja del kirchnerismo en el interior.
Pese a ello, en el comando de campaña insisten en que el impacto político de la breve vigencia de las retenciones cero será limitado. Argumentan que el electorado del campo priorizará castigar al kirchnerismo antes que al actual oficialismo, y confían en compensar las pérdidas en el interior con un buen desempeño en Ciudad, Mendoza y sectores clave de la provincia de Buenos Aires.
Un sondeo de RDT Consultores mostró que la desaprobación del Presidente superó el 51%, mientras que el gobernador bonaerense registró una inesperada mejora en su imagen.
El presidente argentino se reunió con el primer ministro israelí en Nueva York y ratificó su compromiso para colaborar en la liberación de los cautivos.
El presidente fue distinguido en la gala del Atlantic Council por su rol internacional y agradeció el respaldo de Estados Unidos y Donald Trump. También envió un mensaje a la oposición.
Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta cruzó duramente a Javier Milei tras su reunión con Trump. Le achacó el endeudamiento, el “fracaso de la macro”.
La titular del Fondo Monetario Internacional calificó de “excelente” el encuentro con el presidente argentino y destacó las reformas en marcha.
El presidente argentino cuestionó a la ONU en la Asamblea General, reclamó por el gendarme detenido en Venezuela y reafirmó su alineamiento con Estados Unidos.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
Con el respaldo de Maximiliano Pullaro, presentaron a Gisela Scaglia y Pablo Farías como referentes de la nueva fuerza política.
El 4 de octubre se realizará un encuentro cultural con la ceramista Nám Nádo en el Centro Cultural, con inscripción gratuita y cupos limitados.
El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que las torturas a Morena, Brenda y Lara fueron emitidas en un grupo cerrado de la red social. El autor es un narco peruano radicado en la Villa 1-11-14.
El organismo dará a conocer este jueves las cifras del primer semestre de 2025, con expectativas de una reducción que la ubique en torno al 30%.
Un hombre con dos pedidos de captura, uno por abigeato, fue detenido en una vivienda de Villa Cañás tras un operativo policial ordenado por la Fiscalía.
La segunda fecha del torneo continental tendrá nueve encuentros este jueves, con acción en distintos estadios de Europa.
El Jardín San José de Villa Cañás realiza su proyecto “un plantín por un alimento” con apoyo municipal. Lo recaudado será destinado a Cáritas Parroquial.