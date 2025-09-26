El Gobierno minimiza impacto electoral del fin de retenciones cero

El final anticipado del esquema de retenciones cero para trigo y soja encendió la preocupación de productores medianos y pequeños a menos de un mes de las elecciones nacionales. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que la medida no tendrá un efecto negativo en el plano electoral, especialmente en los distritos del interior.

El beneficio impositivo, pensado para reforzar las reservas del Banco Central, se agotó en apenas tres días tras cubrirse el cupo de USD 7.000 millones. La rapidez con la que se completó la operatoria generó críticas dentro del propio sector agropecuario. Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, advirtió que “llamó la atención” la velocidad con la que las grandes exportadoras presentaron las declaraciones juradas.



Desde la Casa Rosada defendieron el proceso y remarcaron que “el problema fue que los jugadores más grandes estaban mejor preparados”, aunque negaron que existiera una marcha atrás. “Había un límite comunicado en tiempo y forma”, señalaron.

En el plano electoral, admiten que Santa Fe y Córdoba serán terreno adverso frente al espacio Provincias Unidas, encabezado por cinco gobernadores, entre ellos Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti. También reconocen dificultades en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo necesita recortar la ventaja del kirchnerismo en el interior.

Pese a ello, en el comando de campaña insisten en que el impacto político de la breve vigencia de las retenciones cero será limitado. Argumentan que el electorado del campo priorizará castigar al kirchnerismo antes que al actual oficialismo, y confían en compensar las pérdidas en el interior con un buen desempeño en Ciudad, Mendoza y sectores clave de la provincia de Buenos Aires.