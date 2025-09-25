Milei pidió a Netanyahu por los rehenes en Gaza

Milei recibió en Nueva York el premio “Ciudadano Global 2025”
El presidente fue distinguido en la gala del Atlantic Council por su rol internacional y agradeció el respaldo de Estados Unidos y Donald Trump. También envió un mensaje a la oposición.
El presidente argentino se reunió con el primer ministro israelí en Nueva York y ratificó su compromiso para colaborar en la liberación de los cautivos.Política 25/09/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei mantuvo este jueves un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Nueva York, en el marco de su última jornada de actividades antes de regresar a la Argentina tras participar de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas.
Durante la reunión, Milei reiteró su pedido por la liberación de los rehenes cautivos en Gaza desde hace casi dos años y expresó el “firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias” para lograr su pronta liberación. Según informó Presidencia, el mandatario argentino manifestó su disposición a trabajar en conjunto con las autoridades israelíes con ese objetivo.
Además, ambos líderes intercambiaron visiones sobre cooperación científica y tecnológica, y ratificaron la voluntad de fortalecer los lazos de amistad y colaboración entre Argentina e Israel.
El encuentro se produjo en un contexto internacional marcado por las críticas hacia Israel por la situación humanitaria en la Franja de Gaza. En los últimos días, Netanyahu cuestionó a países como Reino Unido, Canadá y Australia por reconocer al Estado de Palestina, a lo que calificó como una “vergonzosa rendición” frente al terrorismo.
Luego de la reunión, Milei recibió un reconocimiento de la organización B’nai B’rith, la ONG judía más antigua del mundo dedicada a la defensa de los derechos humanos y el apoyo al Estado de Israel. Su agenda en Nueva York cerró con una reunión con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder, y con Claudio Epelman, director del Congreso Judío Latinoamericano.
