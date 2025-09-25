Allanamiento y detención en Villa Cañás por pedido judicial

Auto Sur presentó en Villa Cañás sus planes para acceder a un Peugeot 0 km
Un hombre con dos pedidos de captura, uno por abigeato, fue detenido en una vivienda de Villa Cañás tras un operativo policial ordenado por la Fiscalía.Villa Cañás25/09/2025SOFIA ZANOTTI
En la jornada de este miércoles, personal de la Comisaría 6ta de Villa Cañás cumplimentó una Orden de Allanamiento emitida el 24 de septiembre en una vivienda ubicada en la intersección de calles 55 y 38. En el lugar residía un hombre sobre el que pesaban pedidos de detención vigentes.
La medida fue dispuesta por la Fiscalía, luego de que un informe de relevamiento confirmara la presencia del sujeto en la localidad. Al verificar sus antecedentes, se constató que tenía dos capturas activas, una de ellas emitida en julio de este año por un hecho de abigeato.
El procedimiento contó con la participación del Grupo de Irrupción Agrupación Cuerpos de Venado Tuerto, además de móviles y personal de las Comisarías 5ta, 6ta y 7ma.
El detenido fue trasladado a sede policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes, y posteriormente remitido a la Alcaidía Departamental.
