Milei presentará su nuevo libro con un show musical en el Movistar Arena

Milei se reúne en Nueva York con Netanyahu
El presidente argentino mantendrá este jueves una bilateral con el primer ministro israelí, en el cierre de su agenda en la Asamblea de la ONU.
El presidente anunció un evento gratuito para el 6 de octubre, donde combinará música y la presentación de su obra “La construcción del milagro”.País25/09/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei prepara un evento inusual para lanzar su nuevo libro “La construcción del milagro”. Será el lunes 6 de octubre en el Movistar Arena, con entrada gratuita para 15.000 personas, que ya pueden reservarse en la web oficial del mandatario.
La jornada tendrá dos instancias: primero, un mini recital con covers seleccionados por su “mensaje político” y, luego, la presentación formal de la obra, de 576 páginas, en la que Milei expone las bases de su programa económico y las decisiones tomadas desde su asunción en diciembre de 2023.
No será la primera vez que el jefe de Estado combine música y política: en mayo de 2024 ya había interpretado Panic Show de La Renga en el Luna Park, acompañado por funcionarios y allegados. En esta ocasión, trascendió que parte del Gabinete podría sumarse a la interpretación final.
El libro, editado por Hojas del Sur, tiene un valor de $32.000 (o $25.600 en efectivo en preventa) y promete explicar lo que Milei define como el “milagro argentino”: el ajuste fiscal y el descenso de la inflación, que —según la reseña— constituyen un caso único de estabilización económica.
El ex gobernador de Tucumán cumplirá la condena a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado tras el rechazo de la Corte Suprema a su último recurso.
La Cámara Federal porteña avaló que los acusados prófugos enfrenten el proceso sin estar presentes en Argentina. El fallo ratifica la decisión del juez Daniel Rafecas.
El Tribunal Oral Federal 2 pidió a los hijos de Cristina Kirchner que opinen sobre el decomiso de propiedades cedidas por la ex presidenta en la causa Vialidad.
En medio de la volatilidad financiera, el Presidente buscará respaldo político y económico en reuniones con Donald Trump, Kristalina Georgieva y líderes globales durante la apertura del 80º período de sesiones de la ONU.
La expresidenta apuntó contra Javier Milei y Luis “Toto” Caputo, a quienes acusó de llevar al país a un posible default.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.
Con un triunfo por 1-0 frente a Central Argentino, Juventud Unida de Santa Isabel logró el ascenso a la Primera División A de la Liga Venadense. El penal de Ivo Zamarini desató la fiesta en el Josefina S. de Rueda y marcó el regreso del club al lugar que sus hinchas sienten como propio.
Un evento con sabor, tradición y un mensaje de paz que promete duplicar la convocatoria del año pasado.
El ex Gran Hermano está internado en terapia intensiva tras un accidente de moto. Su expareja y su hermana pidieron una cadena de oración por su recuperación.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
La titular del Fondo Monetario Internacional calificó de “excelente” el encuentro con el presidente argentino y destacó las reformas en marcha.
Efectivos deben recorrer hasta 700 km para cumplir con sus turnos. Denuncian que el régimen 12x36 se convierte en tiempo de viaje y que las condiciones laborales distan de lo prometido.