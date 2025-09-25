Milei presentará su nuevo libro con un show musical en el Movistar Arena

El presidente Javier Milei prepara un evento inusual para lanzar su nuevo libro “La construcción del milagro”. Será el lunes 6 de octubre en el Movistar Arena, con entrada gratuita para 15.000 personas, que ya pueden reservarse en la web oficial del mandatario.



La jornada tendrá dos instancias: primero, un mini recital con covers seleccionados por su “mensaje político” y, luego, la presentación formal de la obra, de 576 páginas, en la que Milei expone las bases de su programa económico y las decisiones tomadas desde su asunción en diciembre de 2023.

No será la primera vez que el jefe de Estado combine música y política: en mayo de 2024 ya había interpretado Panic Show de La Renga en el Luna Park, acompañado por funcionarios y allegados. En esta ocasión, trascendió que parte del Gabinete podría sumarse a la interpretación final.

El libro, editado por Hojas del Sur, tiene un valor de $32.000 (o $25.600 en efectivo en preventa) y promete explicar lo que Milei define como el “milagro argentino”: el ajuste fiscal y el descenso de la inflación, que —según la reseña— constituyen un caso único de estabilización económica.