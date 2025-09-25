Florencia Peña criticó al Gobierno y reivindicó a Néstor Kirchner

Preocupación por la salud de Thiago Medina
La actriz apuntó contra la gestión de Javier Milei con ejemplos personales y destacó los logros del kirchnerismo. También expresó preocupación por la situación social y el futuro del país.Espectáculos25/09/2025SOFIA ZANOTTI
Florencia Peña habló públicamente sobre la crisis económica y social que atraviesa la Argentina y cuestionó al presidente Javier Milei. Durante una entrevista en Radio con Vos con Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, la actriz aseguró: “Con Alberto Fernández no vi a mi mamá tan mal como ahora”.
Peña relató que su madre, jubilada y con diabetes, no puede acceder a sus medicamentos. También mencionó el caso de su depiladora de toda la vida, cuya hija discapacitada depende de una obra social que comenzó a recortar prestaciones: “Es de vida o muerte”, señaló.
La actriz vinculó la situación con la política oficial: “Siento que el objetivo es que no vuelva el peronismo y no que la gente viva mejor”. En ese sentido, reivindicó la gestión de Alberto Fernández y la comparó con el primer gobierno de Néstor Kirchner. Recordó que en 2003 estaba a punto de perder su casa por la dolarización de créditos y que el expresidente tomó medidas “que nunca fueron contra el pueblo”.
Sobre la actual coyuntura, expresó: “Hace mucho tiempo que no vivo una crueldad tan fuerte. El debate ya no es ideológico, es humano”. Asimismo, criticó la confrontación del Ejecutivo con el hospital Garrahan: “En otras épocas nadie se hubiera animado a meterse con el Garrahan, hubiera sido un suicidio político”.
Peña también se refirió al triple femicidio de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), asesinadas en Florencio Varela. Consideró que hechos de este tipo se relacionan con la precariedad económica: “Cuando hay hambre, algunas personas terminan en lugares de riesgo. Me quedé impresionada con el caso”.
La actriz concluyó con una mirada crítica hacia la visión económica del actual Gobierno: “Somos un país, no una empresa. No podés echar al que no te sirve, no conozco a nadie que le esté yendo bien”.
