Milei se reunió con Georgieva y recibió elogios del FMI

LORENA ACOSTADeportes22/09/2025
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
SOFIA ZANOTTIVilla Cañás23/09/2025
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
SOFIA ZANOTTIInternacionales23/09/2025
Donald Trump manifestó su apoyo total a la reelección presidencial de Javier Milei durante la Asamblea General de la ONU. Elogió su gestión económica y aseguró que tiene “mi completo y total respaldo para la reelección”.
Oscar A CanaveseEditoriales23/09/2025
El ajuste fiscal en Santa Fe superó lo necesario para equilibrar cuentas. Salarios estatales en mínimos históricos, jubilaciones recortadas y miles de empleos perdidos abren un debate inevitable: ¿puede haber orden fiscal cuando se desordena la vida de la gente?
SOFIA ZANOTTIPaís23/09/2025
El ex gobernador de Tucumán cumplirá la condena a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado tras el rechazo de la Corte Suprema a su último recurso.
SOFIA ZANOTTIVilla Cañás23/09/2025
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.
SOFIA ZANOTTISociedad24/09/2025
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.
GASTON PAROLAVilla Cañás24/09/2025
Un evento con sabor, tradición y un mensaje de paz que promete duplicar la convocatoria del año pasado.