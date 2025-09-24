Milei se reunió con Georgieva y recibió elogios del FMI

El presidente Javier Milei mantuvo este miércoles en Nueva York una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, de la que también participó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Al finalizar el encuentro, Georgieva aseguró que fue “excelente” y confirmó que habrá nuevas reuniones con el equipo argentino. La titular del organismo valoró el respaldo que la Argentina recibe de Estados Unidos y del Banco Mundial.

“La disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales son muy importantes. La Argentina está yendo en la dirección correcta”, expresó Georgieva ante la prensa.

El encuentro se produjo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Milei también expuso horas antes con fuertes críticas a la ONU y pedidos por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela.