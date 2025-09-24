Preocupación por la salud de Thiago Medina

Benjamín Vicuña cuestionó la escolarización de sus hijos en Turquía
El actor chileno expresó su malestar por el cambio de rutina de Amancio y Magnolia, quienes viven junto a Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi en Estambul.
El ex Gran Hermano está internado en terapia intensiva tras un accidente de moto. Su expareja y su hermana pidieron una cadena de oración por su recuperación.Espectáculos24/09/2025LORENA ACOSTA
La salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, atraviesa un momento crítico luego del accidente de tránsito que sufrió en los últimos días. El joven permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, con un cuadro delicado que compromete seriamente sus pulmones.
Según informaron sus familiares más cercanos, el choque con su moto le provocó fracturas costales y un daño pulmonar severo. En las últimas horas, su estado se agravó y su vida estaría en riesgo.
Daniela Celis, madre de sus hijas, utilizó sus redes sociales para pedir acompañamiento espiritual a través de una cadena de oración: “Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Confiamos en la fe, en los milagros y en la unión de muchas plegarias”, escribió en Instagram.
Por su parte, su hermana, conocida como “Camilota”, también compartió un mensaje conmovedor: “Vengo a pedirles un favor, que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro”.
La noticia generó gran preocupación entre sus seguidores y en el ámbito televisivo, donde Thiago se dio a conocer como uno de los protagonistas de la edición 2022 del reality. Su familia pidió respeto y acompañamiento en este difícil momento.
La modelo sufrió un robo en su vivienda de Barrio Parque. Entre lo sustraído, un celular con fotos y videos de su hija fallecida, que considera de “valor incalculable”.
El actor australiano se tomará unos días de reposo para recuperarse.
La actriz compartió imágenes de Amancio y Magnolia con uniforme escolar en Estambul y lanzó una ironía hacia su ex pareja, Benjamín Vicuña.
El ex Gran Hermano atraviesa una cirugía torácica de varias horas para reparar ocho costillas fracturadas. Permanece estable en terapia intensiva.
Las imágenes provenían de su perfil en una plataforma de adultos. El material circuló en internet sin autorización, reavivando el debate sobre la privacidad digital.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
La Academia parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers y buscará sellar su pase en un Cilindro sin público visitante. El Fortín, con bajas sensibles, llega motivado y sueña con la remontada.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.
La mujer entregó a la policía una caja con 32 gramos de droga hallada en su casa. La Fiscalía dispuso la prohibición de contacto entre ambos.
Donald Trump manifestó su apoyo total a la reelección presidencial de Javier Milei durante la Asamblea General de la ONU. Elogió su gestión económica y aseguró que tiene “mi completo y total respaldo para la reelección”.
El ex gobernador de Tucumán cumplirá la condena a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado tras el rechazo de la Corte Suprema a su último recurso.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.