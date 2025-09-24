Preocupación por la salud de Thiago Medina

La salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, atraviesa un momento crítico luego del accidente de tránsito que sufrió en los últimos días. El joven permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, con un cuadro delicado que compromete seriamente sus pulmones.

Según informaron sus familiares más cercanos, el choque con su moto le provocó fracturas costales y un daño pulmonar severo. En las últimas horas, su estado se agravó y su vida estaría en riesgo.

Daniela Celis, madre de sus hijas, utilizó sus redes sociales para pedir acompañamiento espiritual a través de una cadena de oración: “Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Confiamos en la fe, en los milagros y en la unión de muchas plegarias”, escribió en Instagram.

Por su parte, su hermana, conocida como “Camilota”, también compartió un mensaje conmovedor: “Vengo a pedirles un favor, que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro”.

La noticia generó gran preocupación entre sus seguidores y en el ámbito televisivo, donde Thiago se dio a conocer como uno de los protagonistas de la edición 2022 del reality. Su familia pidió respeto y acompañamiento en este difícil momento.