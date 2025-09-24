Racing venció a Vélez y está en semifinales de la Libertadores

Racing Club dio un nuevo paso en la Copa Libertadores 2025. Este martes por la noche, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, superó 1-0 a Vélez Sarsfield y se clasificó a las semifinales del certamen continental.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas dominó gran parte del encuentro y encontró el gol de la clasificación a los 36 minutos del segundo tiempo, cuando Santiago Solari apareció en el segundo palo para empujar la pelota a la red.

Vélez, bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, tuvo una oportunidad clara antes del tanto académico. Un remate de Imanol Machuca se le escapó a Facundo Cambeses, pero la tecnología del VAR determinó que el balón no había ingresado en su totalidad, por lo que el marcador continuó en cero.

Con este resultado, Racing cerró la serie con un global de 2-0 y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del continente. Su rival en la siguiente fase saldrá del cruce entre Flamengo de Brasil y Estudiantes de La Plata.