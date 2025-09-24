Racing venció a Vélez y está en semifinales de la Libertadores

Fernando Alonso condiciona su retiro a la temporada 2026
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.
La Academia ganó 1-0 en Avellaneda con gol de Santiago Solari y cerró la serie 2-0 ante el Fortín. Espera en semifinales por Flamengo o Estudiantes.Deportes24/09/2025GASTON PAROLA
Racing Club dio un nuevo paso en la Copa Libertadores 2025. Este martes por la noche, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, superó 1-0 a Vélez Sarsfield y se clasificó a las semifinales del certamen continental.
El conjunto dirigido por Gustavo Costas dominó gran parte del encuentro y encontró el gol de la clasificación a los 36 minutos del segundo tiempo, cuando Santiago Solari apareció en el segundo palo para empujar la pelota a la red.
Vélez, bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, tuvo una oportunidad clara antes del tanto académico. Un remate de Imanol Machuca se le escapó a Facundo Cambeses, pero la tecnología del VAR determinó que el balón no había ingresado en su totalidad, por lo que el marcador continuó en cero.
Con este resultado, Racing cerró la serie con un global de 2-0 y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del continente. Su rival en la siguiente fase saldrá del cruce entre Flamengo de Brasil y Estudiantes de La Plata.
La policía brasileña reprimió a los simpatizantes granates en el Maracaná, lo que demoró el inicio del segundo tiempo ante Fluminense por la Copa Sudamericana.
Los campeones del mundo volvieron al fútbol argentino y suman elogios, pero también críticas sobre un supuesto trato diferencial. Aguerre y Portilla alzaron la voz en la última semana.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
Pablo Toviggino cuestionó al presidente por no asistir al encuentro con Gianni Infantino en Nueva York, donde se discutió el formato del Mundial 2030.
Desde las 21.30 en San Pablo, el Millonario buscará revertir el 1-2 de la ida ante el Verdão para seguir en la Copa Libertadores.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
La Academia parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers y buscará sellar su pase en un Cilindro sin público visitante. El Fortín, con bajas sensibles, llega motivado y sueña con la remontada.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.
La mujer entregó a la policía una caja con 32 gramos de droga hallada en su casa. La Fiscalía dispuso la prohibición de contacto entre ambos.
Donald Trump manifestó su apoyo total a la reelección presidencial de Javier Milei durante la Asamblea General de la ONU. Elogió su gestión económica y aseguró que tiene “mi completo y total respaldo para la reelección”.
El ex gobernador de Tucumán cumplirá la condena a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado tras el rechazo de la Corte Suprema a su último recurso.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.