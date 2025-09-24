ANSES llega con operativos a Venado Tuerto y Santa Isabel

Entregaron viviendas en Murphy tras 17 años sin planes habitacionales
Siete familias de Murphy accedieron a la casa propia en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro Lisandro Enrico.
Los móviles del organismo atenderán el 24 en Santa Isabel y el 26 en Venado Tuerto. Se podrán realizar trámites de asignaciones, tarifa social, desempleo y actualización de datos.Regionales24/09/2025LORENA ACOSTA
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) desplegará en los próximos días sus operativos móviles en distintas localidades de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de acercar la atención a los vecinos sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales.
En la región sur, Santa Isabel recibirá al operativo el miercoles 24 de septiembre, de 8 a 13 horas, en José Ingenieros 1459. Dos días más tarde, el viernes 26, será el turno de Venado Tuerto, con atención de 8:30 a 12 en Mariano López 1360.
Durante las jornadas, los equipos de ANSES estarán disponibles para atender a quienes se acerquen con DNI y la documentación correspondiente. Entre los trámites habilitados figuran: Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (nacimiento, matrimonio, adopción), prestación por desempleo, tarifa social, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de la Clave de la Seguridad Social, constancia de obra social, actualización de datos personales y presentación de certificados escolares.
Los operativos forman parte de una estrategia nacional para garantizar el acceso a la Seguridad Social en localidades que no cuentan con oficinas permanentes. En Santa Fe, la atención se distribuirá en más de 15 ciudades entre el 22 y el 26 de septiembre.
