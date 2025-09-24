Diputados aprobó citar a Karina Milei por el caso ANDIS

La Cámara de Diputados dio este martes un paso clave en la investigación por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con 41 firmas de la oposición, se aprobó en plenario de comisiones el dictamen de mayoría que habilita la citación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Salud, Mario Lugones, para ser interpelados en el recinto.

El aval llegó tras una reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Asuntos Constitucionales. Allí, representantes de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y la diputada Marcela Pagano (exlibertaria) acompañaron la iniciativa. En contrapartida, una docena de legisladores de La Libertad Avanza y aliados del PRO firmaron el dictamen de rechazo.

El presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (UP), sostuvo que la interpelación busca obtener “explicaciones y respuestas de los audios filtrados sobre presuntos pagos ilegales”. En la misma línea, Sabrina Selva (UP), autora de uno de los proyectos, advirtió que Karina Milei “no puede excusarse en su cargo” y recordó que el reglamento parlamentario habilita a citar a secretarios con jerarquía equivalente a ministros.

La decisión final quedará en manos del pleno de Diputados, que tratará el dictamen en la próxima sesión prevista para los primeros días de octubre.

Las interpelaciones a Karina Milei y a Lugones se enmarcan en el escándalo por presuntos sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos. Las acusaciones surgieron de audios atribuidos al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien señaló que el mecanismo habría sido articulado por la Droguería Suizo Argentina, con un incremento en los porcentajes de las coimas de 5% a 8%. Según su versión, el 3% adicional estaba destinado a Milei.

La causa penal está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, que ya dispuso allanamientos y el secuestro de teléfonos y dispositivos de los principales involucrados, entre ellos Spagnuolo, los dueños de la droguería y Daniel Garbellini, señalado como nexo con la Casa Rosada.