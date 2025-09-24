Diputados aprobó citar a Karina Milei por el caso ANDIS

Milei hablará hoy ante la Asamblea de la ONU
El presidente argentino expondrá a las 12:45 en Nueva York, tras haber recibido el respaldo de Donald Trump. El discurso durará 15 minutos.
El plenario de comisiones avaló la interpelación a la secretaria general de la Presidencia y al ministro Mario Lugones por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.Política 24/09/2025SOFIA ZANOTTI
La Cámara de Diputados dio este martes un paso clave en la investigación por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con 41 firmas de la oposición, se aprobó en plenario de comisiones el dictamen de mayoría que habilita la citación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Salud, Mario Lugones, para ser interpelados en el recinto.
El aval llegó tras una reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Asuntos Constitucionales. Allí, representantes de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y la diputada Marcela Pagano (exlibertaria) acompañaron la iniciativa. En contrapartida, una docena de legisladores de La Libertad Avanza y aliados del PRO firmaron el dictamen de rechazo.
El presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (UP), sostuvo que la interpelación busca obtener “explicaciones y respuestas de los audios filtrados sobre presuntos pagos ilegales”. En la misma línea, Sabrina Selva (UP), autora de uno de los proyectos, advirtió que Karina Milei “no puede excusarse en su cargo” y recordó que el reglamento parlamentario habilita a citar a secretarios con jerarquía equivalente a ministros.
La decisión final quedará en manos del pleno de Diputados, que tratará el dictamen en la próxima sesión prevista para los primeros días de octubre.
Las interpelaciones a Karina Milei y a Lugones se enmarcan en el escándalo por presuntos sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos. Las acusaciones surgieron de audios atribuidos al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien señaló que el mecanismo habría sido articulado por la Droguería Suizo Argentina, con un incremento en los porcentajes de las coimas de 5% a 8%. Según su versión, el 3% adicional estaba destinado a Milei.
La causa penal está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, que ya dispuso allanamientos y el secuestro de teléfonos y dispositivos de los principales involucrados, entre ellos Spagnuolo, los dueños de la droguería y Daniel Garbellini, señalado como nexo con la Casa Rosada.
El presidente argentino expondrá a las 12:45 en Nueva York, tras haber recibido el respaldo de Donald Trump. El discurso durará 15 minutos.
El respaldo del expresidente estadounidense generó entusiasmo en la Casa Rosada, aunque funcionarios reconocen que el futuro depende de los detalles del préstamo del Tesoro y de la reacción de los mercados.
El Polo Obrero y agrupaciones piqueteras reclamaron la entrega de alimentos a los comedores populares y denunciaron irregularidades en el ministerio.
Diputados tratarán este martes los escándalos de corrupción que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la criptoestafa Libra. Karina Milei, en el centro de la escena.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
El presidente destacó el “apoyo incondicional” del mandatario estadounidense y del secretario del Tesoro, en medio de las negociaciones para estabilizar la economía.
La Academia parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers y buscará sellar su pase en un Cilindro sin público visitante. El Fortín, con bajas sensibles, llega motivado y sueña con la remontada.
Hasta el 30 de septiembre está abierta la inscripción y actualización de datos para el sorteo de viviendas. Este miércoles 24, desde las 10:30, un equipo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo atenderá consultas en la Secretaría de Acción Social municipal.
Este martes se jugarán encuentros reprogramados en distintas canchas de la región.
El actor chileno expresó su malestar por el cambio de rutina de Amancio y Magnolia, quienes viven junto a Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi en Estambul.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.
El Tribunal Oral Federal 2 pidió a los hijos de Cristina Kirchner que opinen sobre el decomiso de propiedades cedidas por la ex presidenta en la causa Vialidad.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.