La Corte dejó firme la prisión de José Alperovich

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena de 16 años de prisión contra el ex gobernador tucumano y ex senador nacional José Alperovich, al rechazar un recurso extraordinario presentado por su defensa.

El máximo tribunal, con votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró inadmisible la apelación y dejó firme lo dispuesto por instancias anteriores, que ya habían denegado la excarcelación.

El 18 de junio de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, presidido por el juez Daniel Ramos Padilla, había condenado a Alperovich por tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado, cometidos entre 2017 y 2018 contra una sobrina que trabajaba en su campaña electoral. Ese mismo día se ordenó su inmediata detención.

Durante el juicio, la fiscalía subrayó que el ex mandatario poseía “sobrados medios económicos y relaciones de poder” que incrementaban el riesgo de fuga. El tribunal, por su parte, destacó la existencia de “pruebas sólidas, precisas y concordantes” que sustentaron la condena.

La denuncia original fue presentada en 2019 por la víctima, 35 años menor que Alperovich, quien relató episodios de abuso ocurridos en Tucumán y en un departamento de Puerto Madero. La acusación sostuvo que el ex gobernador utilizó su relación de poder, la autoridad y el vínculo laboral para consumar los ataques.

Con la decisión de la Corte, la sentencia queda firme y Alperovich deberá cumplir la pena impuesta.