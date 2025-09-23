Organizaciones sociales marchan contra Pettovello frente a Capital Humano

Oposición redobla presión por coimas en ANDIS y caso Libra
Diputados tratarán este martes los escándalos de corrupción que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la criptoestafa Libra. Karina Milei, en el centro de la escena.
El Polo Obrero y agrupaciones piqueteras reclamaron la entrega de alimentos a los comedores populares y denunciaron irregularidades en el ministerio.Política 23 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Organizaciones sociales y piqueteras se movilizaron este martes hacia la sede del Ministerio de Capital Humano, ex Desarrollo Social, para exigir a la ministra Sandra Pettovello que restituya la distribución de alimentos a los comedores populares.
La jornada comenzó a las 10 en Plaza Constitución y culminó con una concentración frente al edificio ministerial. Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, aseguró que “no hay un solo comedor, de los 43.000 que existen en el país, que haya recibido un kilo de alimento desde que asumió Javier Milei”.
El reclamo se produce tras la declaración de Pettovello ante la Justicia, donde admitió que nunca se realizaron auditorías sobre la distribución de alimentos. En paralelo, el juez federal Ariel Lijo imputó a la funcionaria al no poder justificar el destino de $14.000 millones destinados a programas alimentarios.
En un comunicado conjunto, las organizaciones denunciaron también el congelamiento de planes sociales como “Volver al Trabajo”, “Acompañamiento Social” y la Asignación Universal por Hijo, y advirtieron que la falta de asistencia “deja a millones de familias a merced del hambre, el desempleo y la precarización laboral”.
Diputados tratarán este martes los escándalos de corrupción que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la criptoestafa Libra. Karina Milei, en el centro de la escena.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
El presidente destacó el “apoyo incondicional” del mandatario estadounidense y del secretario del Tesoro, en medio de las negociaciones para estabilizar la economía.
El Presidente encabezará reuniones con su círculo más cercano y con el Gabinete, tras anunciar la eliminación de retenciones a los granos hasta el 31 de octubre.
El Ejecutivo avaló la Ley 27.793, pero advirtió que no podrá aplicarse hasta que el Congreso defina partidas presupuestarias específicas para su financiamiento.
El Presidente lanzó “La construcción del milagro”, obra de 576 páginas que presentará el 6 de octubre con un show gratuito en el estadio porteño.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
La cantante colombiana arrasó en la venta de tickets y ya abrió la venta general para su concierto del 11 de diciembre en el estadio porteño.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.