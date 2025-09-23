Organizaciones sociales marchan contra Pettovello frente a Capital Humano

Organizaciones sociales y piqueteras se movilizaron este martes hacia la sede del Ministerio de Capital Humano, ex Desarrollo Social, para exigir a la ministra Sandra Pettovello que restituya la distribución de alimentos a los comedores populares.

La jornada comenzó a las 10 en Plaza Constitución y culminó con una concentración frente al edificio ministerial. Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, aseguró que “no hay un solo comedor, de los 43.000 que existen en el país, que haya recibido un kilo de alimento desde que asumió Javier Milei”.

El reclamo se produce tras la declaración de Pettovello ante la Justicia, donde admitió que nunca se realizaron auditorías sobre la distribución de alimentos. En paralelo, el juez federal Ariel Lijo imputó a la funcionaria al no poder justificar el destino de $14.000 millones destinados a programas alimentarios.

En un comunicado conjunto, las organizaciones denunciaron también el congelamiento de planes sociales como “Volver al Trabajo”, “Acompañamiento Social” y la Asignación Universal por Hijo, y advirtieron que la falta de asistencia “deja a millones de familias a merced del hambre, el desempleo y la precarización laboral”.