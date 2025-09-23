Tribunal consulta a Máximo y Florencia Kirchner por bienes de su madre

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió incluir a Máximo y Florencia Kirchner en el proceso de ejecución de la condena contra su madre, Cristina Fernández de Kirchner, dentro de la causa Vialidad. La decisión responde a que varias de las propiedades que figuran en el listado de bienes a decomisar ya fueron transferidas a sus hijos.

La medida fue adoptada por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu al dar vista a las defensas de todos los condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex secretario de Obras Públicas José López.

Los magistrados rechazaron el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes reclamaban avanzar en el decomiso sin consultar previamente a las defensas. El Tribunal sostuvo que omitir esa instancia afectaría garantías constitucionales y pondría en riesgo la validez del proceso.

El fallo precisó que los bienes que se utilicen para cubrir el monto de la condena —estimado en más de 684 mil millones de pesos— deberán haber sido incorporados al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015, período en el que se probó la adjudicación irregular del 80% de la obra pública vial en Santa Cruz a empresas de Báez.

Entre los bienes bajo análisis figuran 20 propiedades en Santa Cruz a nombre de Cristina Kirchner, algunas cedidas a sus hijos, además de una casa en El Calafate y 32 bienes vinculados a Báez.