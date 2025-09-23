Tribunal consulta a Máximo y Florencia Kirchner por bienes de su madre

Confirman juicio en ausencia para iraníes por la AMIA
La Cámara Federal porteña avaló que los acusados prófugos enfrenten el proceso sin estar presentes en Argentina. El fallo ratifica la decisión del juez Daniel Rafecas.
El Tribunal Oral Federal 2 pidió a los hijos de Cristina Kirchner que opinen sobre el decomiso de propiedades cedidas por la ex presidenta en la causa Vialidad.País23 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Tribunal Oral Federal 2 resolvió incluir a Máximo y Florencia Kirchner en el proceso de ejecución de la condena contra su madre, Cristina Fernández de Kirchner, dentro de la causa Vialidad. La decisión responde a que varias de las propiedades que figuran en el listado de bienes a decomisar ya fueron transferidas a sus hijos.
La medida fue adoptada por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu al dar vista a las defensas de todos los condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex secretario de Obras Públicas José López.
Los magistrados rechazaron el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes reclamaban avanzar en el decomiso sin consultar previamente a las defensas. El Tribunal sostuvo que omitir esa instancia afectaría garantías constitucionales y pondría en riesgo la validez del proceso.
El fallo precisó que los bienes que se utilicen para cubrir el monto de la condena —estimado en más de 684 mil millones de pesos— deberán haber sido incorporados al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015, período en el que se probó la adjudicación irregular del 80% de la obra pública vial en Santa Cruz a empresas de Báez.
Entre los bienes bajo análisis figuran 20 propiedades en Santa Cruz a nombre de Cristina Kirchner, algunas cedidas a sus hijos, además de una casa en El Calafate y 32 bienes vinculados a Báez.
En medio de la volatilidad financiera, el Presidente buscará respaldo político y económico en reuniones con Donald Trump, Kristalina Georgieva y líderes globales durante la apertura del 80º período de sesiones de la ONU.
La expresidenta apuntó contra Javier Milei y Luis “Toto” Caputo, a quienes acusó de llevar al país a un posible default.
El empresario farmacéutico resiste la desregulación que impulsa Federico Sturzenegger en el mercado de vacunas contra la aftosa, un negocio que mueve más de 150 millones de dólares al año.
El gobernador bonaerense encabezó una cumbre de Fuerza Patria con intendentes, legisladores y dirigentes para afinar la estrategia electoral rumbo a octubre.
El personal del hospital realiza una medida de fuerza hasta el viernes en rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica. Habrá un acto central a las 14:30 frente al Congreso.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
La cantante colombiana arrasó en la venta de tickets y ya abrió la venta general para su concierto del 11 de diciembre en el estadio porteño.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.