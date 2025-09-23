Asistencia Perfecta: más de 59 mil docentes y asistentes cobrarán en agosto

El Gobierno de Santa Fe informó que este martes se acreditarán los pagos del programa Asistencia Perfecta a docentes, directivos y asistentes escolares. El monto total asciende a $6.148 millones.

Santa Fe23 de septiembre de 2025
El Gobierno de la provincia de Santa Fe confirmó que este martes 23 de septiembre se acreditará el pago correspondiente al programa Asistencia Perfecta, destinado a quienes no registraron ausencias o tuvieron solo una falta durante agosto.

En total, 59.292 personas entre docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada recibirán el incentivo. La inversión provincial alcanza los $6.148 millones.

Del total, 52.778 son docentes, directivos, secretarios y preceptores: 47.105 no tuvieron inasistencias y 5.673 registraron una sola falta. Los montos varían según el cargo:

Cargo directivo o supervisión: $180.422 sin faltas / $90.211 con una.
Docente de hasta 352 puntos: $90.211 sin faltas / $45.106 con una.
Jornada completa: $135.317 sin faltas / $67.659 con una.
Hora cátedra nivel superior: $7.519 sin faltas / $3.759 con una.
Hora cátedra otros niveles: $6.015 sin faltas / $3.007 con una.
Por primera vez, se incluyó a los asistentes escolares: 6.514 en total, de los cuales 3.192 no tuvieron ausencias y cobrarán $54.125, mientras que 3.322 tuvieron una falta y percibirán $27.063. En este caso, el incentivo equivale al 60 % de lo que percibe un docente de hasta 352 puntos, o la mitad si hubo una ausencia.

El programa Asistencia Perfecta contempla incentivos mensuales y trimestrales con el objetivo de reducir el ausentismo en el sistema educativo y fortalecer la continuidad pedagógica.

