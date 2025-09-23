Asistencia Perfecta: más de 59 mil docentes y asistentes cobrarán en agosto

El Gobierno de la provincia de Santa Fe confirmó que este martes 23 de septiembre se acreditará el pago correspondiente al programa Asistencia Perfecta, destinado a quienes no registraron ausencias o tuvieron solo una falta durante agosto.

En total, 59.292 personas entre docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada recibirán el incentivo. La inversión provincial alcanza los $6.148 millones.

Del total, 52.778 son docentes, directivos, secretarios y preceptores: 47.105 no tuvieron inasistencias y 5.673 registraron una sola falta. Los montos varían según el cargo:

Cargo directivo o supervisión: $180.422 sin faltas / $90.211 con una.

Docente de hasta 352 puntos: $90.211 sin faltas / $45.106 con una.

Jornada completa: $135.317 sin faltas / $67.659 con una.

Hora cátedra nivel superior: $7.519 sin faltas / $3.759 con una.

Hora cátedra otros niveles: $6.015 sin faltas / $3.007 con una.

Por primera vez, se incluyó a los asistentes escolares: 6.514 en total, de los cuales 3.192 no tuvieron ausencias y cobrarán $54.125, mientras que 3.322 tuvieron una falta y percibirán $27.063. En este caso, el incentivo equivale al 60 % de lo que percibe un docente de hasta 352 puntos, o la mitad si hubo una ausencia.

El programa Asistencia Perfecta contempla incentivos mensuales y trimestrales con el objetivo de reducir el ausentismo en el sistema educativo y fortalecer la continuidad pedagógica.