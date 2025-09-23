Asistencia Perfecta: más de 59 mil docentes y asistentes cobrarán en agosto

Sigue abierta la inscripción al Isep para la Policía santafesina
Hasta el 10 de noviembre permanece habilitada la inscripción online para aspirantes a suboficiales de la Policía de Santa Fe. En esta etapa, la convocatoria es únicamente para hombres.
El Gobierno de Santa Fe informó que este martes se acreditarán los pagos del programa Asistencia Perfecta a docentes, directivos y asistentes escolares. El monto total asciende a $6.148 millones.Santa Fe23 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno de la provincia de Santa Fe confirmó que este martes 23 de septiembre se acreditará el pago correspondiente al programa Asistencia Perfecta, destinado a quienes no registraron ausencias o tuvieron solo una falta durante agosto.
En total, 59.292 personas entre docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada recibirán el incentivo. La inversión provincial alcanza los $6.148 millones.
Del total, 52.778 son docentes, directivos, secretarios y preceptores: 47.105 no tuvieron inasistencias y 5.673 registraron una sola falta. Los montos varían según el cargo:
Cargo directivo o supervisión: $180.422 sin faltas / $90.211 con una.
Docente de hasta 352 puntos: $90.211 sin faltas / $45.106 con una.
Jornada completa: $135.317 sin faltas / $67.659 con una.
Hora cátedra nivel superior: $7.519 sin faltas / $3.759 con una.
Hora cátedra otros niveles: $6.015 sin faltas / $3.007 con una.
Por primera vez, se incluyó a los asistentes escolares: 6.514 en total, de los cuales 3.192 no tuvieron ausencias y cobrarán $54.125, mientras que 3.322 tuvieron una falta y percibirán $27.063. En este caso, el incentivo equivale al 60 % de lo que percibe un docente de hasta 352 puntos, o la mitad si hubo una ausencia.
El programa Asistencia Perfecta contempla incentivos mensuales y trimestrales con el objetivo de reducir el ausentismo en el sistema educativo y fortalecer la continuidad pedagógica.
Hasta el 10 de noviembre permanece habilitada la inscripción online para aspirantes a suboficiales de la Policía de Santa Fe. En esta etapa, la convocatoria es únicamente para hombres.
El gobernador de Santa Fe cuestionó la baja temporal de retenciones anunciada por la Nación y pidió medidas estables que den previsibilidad al sector agropecuario.
El ministro de Educación, José Goity, adelantó que se emitirá una circular para garantizar la vigencia de la ley provincial. En secundaria podría aplicarse con fines pedagógicos.
En la Expo Rural de Rafaela, el gobernador santafesino reclamó mayor representación en el Congreso para respaldar la producción, la industria y el interior productivo.
El acto se realizará en el Museo de la Constitución y marcará el inicio del proceso hacia una Carta Orgánica Municipal.
El programa provincial avanza con 468 kilómetros de trazas rurales y obras que benefician a productores, escuelas y comunidades de todo el territorio.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
La cantante colombiana arrasó en la venta de tickets y ya abrió la venta general para su concierto del 11 de diciembre en el estadio porteño.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.