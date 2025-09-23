Oposición redobla presión por coimas en ANDIS y caso Libra

Organizaciones sociales marchan contra Pettovello frente a Capital Humano
El Polo Obrero y agrupaciones piqueteras reclamaron la entrega de alimentos a los comedores populares y denunciaron irregularidades en el ministerio.
Diputados tratarán este martes los escándalos de corrupción que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la criptoestafa Libra. Karina Milei, en el centro de la escena.Política 23 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Cámara de Diputados se prepara para una semana cargada de tensión política, con la oposición decidida a instalar en la agenda legislativa los casos de presunta corrupción que rodean al Gobierno nacional.
Este martes, desde las 14, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud abordarán el escándalo de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La oposición busca avanzar con pedidos de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señalada en la causa por presunto desvío de recursos, sobreprecios y sobornos. También fueron citados el ministro de Salud, Mario Lugones, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La investigación cobró fuerza tras la difusión de audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que revelaron presuntas irregularidades y generaron un fuerte impacto en la Casa Rosada. El tema golpea directamente en la figura de Karina Milei, pieza clave en el sostén político y personal del presidente.
Más tarde, a las 16, será el turno de la comisión investigadora sobre la criptoestafa Libra. Allí se debatirá la citación de Karina Milei, mencionada como anfitriona de reuniones en Olivos y la Casa Rosada entre Javier Milei y los promotores del fallido proyecto. La funcionaria se encuentra actualmente en Estados Unidos junto al mandatario, por lo que su presencia ya fue descartada.
La comisión, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), también volverá a reclamar la comparecencia del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la ex jefa de la unidad investigadora de Libra, María Florencia Zicavo. Se suman a la lista Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores, y Paulo Starc, de la Unidad de Información Financiera.
La agenda legislativa continuará el miércoles a las 13, cuando la comisión de Presupuesto y Hacienda, encabezada por José Luis Espert, comience a delinear el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei.
