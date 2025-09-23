Pullaro: “Las retenciones deben eliminarse de forma definitiva”

Sigue abierta la inscripción al Isep para la Policía santafesina
Hasta el 10 de noviembre permanece habilitada la inscripción online para aspirantes a suboficiales de la Policía de Santa Fe. En esta etapa, la convocatoria es únicamente para hombres.
Santa Fe23 de septiembre de 2025
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este lunes a la decisión del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones a la venta de granos hasta el 31 de octubre, medida comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
“Lo veníamos pidiendo desde el comienzo de nuestra gestión. Primero se intentó aumentar las retenciones con la Ley Bases, luego reclamamos que al menos se reduzcan. Ahora se baja, pero solo por un período temporal”, expresó Pullaro.
Para el mandatario provincial, el anuncio “es una medida paliativa y electoral” que favorece al Gobierno nacional en el corto plazo, ya que “probablemente los grandes productores agropecuarios liquiden un 30 % de la cosecha que tienen guardada”. Sin embargo, advirtió que los pequeños y medianos productores “no tuvieron previsibilidad” y necesitan políticas de largo plazo.
“El campo requiere reglas claras que le permitan invertir y proyectar. No podemos seguir con decisiones coyunturales”, señaló. En ese sentido, reclamó que la eliminación de retenciones sea “una medida estable para la Argentina”, que brinde seguridad de trabajo e inversión.
Pullaro también se refirió al impacto económico en la provincia: “A los comerciantes les están llegando listas con aumentos que van directo a la inflación. Valoramos la baja en el índice, pero necesitamos también una reducción en la tasa de interés para que el sistema productivo pueda acceder al crédito, junto con confianza política que permita bajar el riesgo país y atraer inversiones”.
En la misma línea, la vicegobernadora Gisela Scaglia afirmó que “la baja de retenciones siempre es una buena noticia, pero no alcanza con medidas transitorias ni electoralistas”. “Nos duele la falta de previsibilidad, como si sembrar y cosechar se resolviera en 30 días”, agregó.
Scaglia insistió en que el país necesita “una política de largo plazo que elimine definitivamente las retenciones, para que los productores inviertan con confianza y sigamos construyendo futuro”.
