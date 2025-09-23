Racing vs. Vélez: choque decisivo por un lugar en semifinales de la Copa Libertadores

Cerúndolo y el Equipo Mundo levantaron la Laver Cup 2025
Con Francisco Cerúndolo entre sus figuras, el Equipo Mundo derrotó 15-9 a Europa en San Francisco y conquistó su tercer título en la historia del torneo.
La Academia parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers y buscará sellar su pase en un Cilindro sin público visitante. El Fortín, con bajas sensibles, llega motivado y sueña con la remontada.Deportes23 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
Racing Club y Vélez Sarsfield se enfrentarán este martes 22 de septiembre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que no contará con la presencia de hinchas visitantes, tendrá como árbitro al uruguayo Esteban Ostojich y será transmitido por Fox Sports y Disney+ Premium.
La Academia llega con la ventaja mínima tras imponerse 1-0 en la ida en Liniers gracias a un gol de Adrián “Maravilla” Martínez, en un partido marcado por la expulsión de Lisandro Magallán en Vélez y la anulación de un tanto de Aarón Quirós. El equipo de Gustavo Costas atraviesa un buen momento: suma tres triunfos consecutivos en el torneo local ante San Lorenzo, el propio Vélez y Huracán, donde el entrenador aprovechó para dar descanso a varios titulares pensando en esta cita internacional.
Por su parte, Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, llega en una racha positiva de cinco partidos sin derrotas en el campeonato. El fin de semana superó a San Martín en San Juan con goles de Manuel Lanzini y Dilan Godoy. La buena noticia para los de Liniers es la renovación contractual de una de sus figuras, Maher Carrizo, hasta 2027, lo que fortalece al grupo en lo anímico de cara a este compromiso. Sin embargo, el Fortín deberá sobreponerse a la ausencia de Magallán, sancionado tras la expulsión en la ida, e intentará lograr una remontada histórica que lo deposite entre los cuatro mejores de América.
La expectativa es máxima: Racing busca seguir haciendo historia en el certamen continental, mientras que Vélez intentará dar el golpe en Avellaneda para mantener vivo su sueño de gloria eterna.
Datos del partido
Con Francisco Cerúndolo entre sus figuras, el Equipo Mundo derrotó 15-9 a Europa en San Francisco y conquistó su tercer título en la historia del torneo.
La Selección cayó 3-0 en octavos del Mundial de vóley en Filipinas. El resultado marcó la despedida de Marcelo Méndez tras seis años al frente del equipo.
El “Granate” defenderá la ventaja mínima obtenida en la ida cuando visite este martes a Fluminense en Río de Janeiro. El ganador avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.
El Millonario viaja al Allianz Parque con la ilusión de revertir la serie. Enzo Pérez seguiría en el once titular y Gallardo analiza cambios tácticos para ir por el milagro en San Pablo.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.
El entrenador portugués destacó la figura del defensor argentino como líder indiscutido del Benfica y aseguró que el brazalete está en el brazo indicado.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
La cantante colombiana arrasó en la venta de tickets y ya abrió la venta general para su concierto del 11 de diciembre en el estadio porteño.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.