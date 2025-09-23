Racing vs. Vélez: choque decisivo por un lugar en semifinales de la Copa Libertadores

Racing Club y Vélez Sarsfield se enfrentarán este martes 22 de septiembre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que no contará con la presencia de hinchas visitantes, tendrá como árbitro al uruguayo Esteban Ostojich y será transmitido por Fox Sports y Disney+ Premium.

La Academia llega con la ventaja mínima tras imponerse 1-0 en la ida en Liniers gracias a un gol de Adrián “Maravilla” Martínez, en un partido marcado por la expulsión de Lisandro Magallán en Vélez y la anulación de un tanto de Aarón Quirós. El equipo de Gustavo Costas atraviesa un buen momento: suma tres triunfos consecutivos en el torneo local ante San Lorenzo, el propio Vélez y Huracán, donde el entrenador aprovechó para dar descanso a varios titulares pensando en esta cita internacional.

Por su parte, Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, llega en una racha positiva de cinco partidos sin derrotas en el campeonato. El fin de semana superó a San Martín en San Juan con goles de Manuel Lanzini y Dilan Godoy. La buena noticia para los de Liniers es la renovación contractual de una de sus figuras, Maher Carrizo, hasta 2027, lo que fortalece al grupo en lo anímico de cara a este compromiso. Sin embargo, el Fortín deberá sobreponerse a la ausencia de Magallán, sancionado tras la expulsión en la ida, e intentará lograr una remontada histórica que lo deposite entre los cuatro mejores de América.

La expectativa es máxima: Racing busca seguir haciendo historia en el certamen continental, mientras que Vélez intentará dar el golpe en Avellaneda para mantener vivo su sueño de gloria eterna.

Datos del partido