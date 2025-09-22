Avanzan las obras de desagüe en Villa Cañás

Juegos cooperativistas en Villa Cañás con la participación de estudiantes locales
La primera edición de los Juegos Cooperativistas reunió a alumnos de 4º año de todas las escuelas de la ciudad en una propuesta de aprendizaje, juego y reflexión
La Municipalidad, junto al Gobierno provincial, trabaja en la colocación de módulos premoldeados en calle 71, dentro de un plan integral de mejoras pluviales.Villa Cañás22 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa con los trabajos de desagüe en distintos puntos de la ciudad, en coordinación con el Gobierno de la provincia de Santa Fe.
En esta etapa, las tareas se concentran en calle 71, a la altura de Los Quebrachos, donde se colocan módulos premoldeados. Esta obra forma parte del Programa de Obras Urbanas (POU), que busca optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir el riesgo de anegamientos en los barrios.
Desde el Municipio remarcaron que el plan de intervención en desagües pluviales es una de las prioridades de gestión, con el objetivo de brindar soluciones estructurales a la comunidad frente a problemas recurrentes en épocas de lluvias intensas.
La primera edición de los Juegos Cooperativistas reunió a alumnos de 4º año de todas las escuelas de la ciudad en una propuesta de aprendizaje, juego y reflexión
La circulación permanecerá interrumpida entre calles 42 y 36. Los vehículos deberán desviarse por calle 71.
Con más de seis décadas de historia, el tradicional encuentro folclórico se realizará los días 10 y 11 de octubre en el club local, con delegaciones de distintas provincias y más de 80 alumnos en escena.
Un motociclista fue asistido en el lugar y no requirió traslado al hospital.
Con la participación de las escuelas secundarias y cooperativas locales, se vivió un encuentro educativo y comunitario que fomentó el trabajo en equipo y los valores solidarios.
La capacitación, articulada con la Provincia, busca brindar herramientas a quienes acompañan a personas mayores, con enfoque integral y oportunidades laborales.
El Presidente reunió a su núcleo duro en Olivos para encarar la recta final electoral mientras el dólar superó los $1500. El peronismo mueve piezas con Kicillof, Cristina y Massa pensando en 2027.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.
El Ejecutivo avaló la Ley 27.793, pero advirtió que no podrá aplicarse hasta que el Congreso defina partidas presupuestarias específicas para su financiamiento.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.