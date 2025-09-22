Avanzan las obras de desagüe en Villa Cañás

La Municipalidad, junto al Gobierno provincial, trabaja en la colocación de módulos premoldeados en calle 71, dentro de un plan integral de mejoras pluviales.

Villa Cañás22 de septiembre de 2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
551904799_1247308704103895_612295941149121381_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=yD7uq

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa con los trabajos de desagüe en distintos puntos de la ciudad, en coordinación con el Gobierno de la provincia de Santa Fe.

En esta etapa, las tareas se concentran en calle 71, a la altura de Los Quebrachos, donde se colocan módulos premoldeados. Esta obra forma parte del Programa de Obras Urbanas (POU), que busca optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir el riesgo de anegamientos en los barrios.

Desde el Municipio remarcaron que el plan de intervención en desagües pluviales es una de las prioridades de gestión, con el objetivo de brindar soluciones estructurales a la comunidad frente a problemas recurrentes en épocas de lluvias intensas.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias