Kicillof negó impuestos nuevos y cruzó a Caputo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió este lunes a las declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien había señalado que la administración provincial aplicaba un nuevo impuesto a las billeteras virtuales.
Kicillof calificó a Caputo de “caradura y mentiroso” y negó que exista algún tributo nuevo: “Es otra repugnante mentira que busca generar confusión y rascar algunos votos en las próximas elecciones”.
El mandatario explicó que la provincia adhirió a un régimen ya implementado en 19 jurisdicciones, que se limita a una comisión arbitral para adelantos de Ingresos Brutos, sin afectar las operaciones de los usuarios. “No te pueden cobrar nada por pagar con una billetera virtual, no es un impuesto nuevo y no se aplica al que hace una compra”, sostuvo.
Además, recordó que cualquier modificación tributaria debe ser aprobada por la Legislatura provincial, lo que no ocurrió. “No hay ningún impuestazo, no hay ningún impuesto nuevo. Si alguien quiere cobrarlo, los están estafando”, advirtió.
En sus declaraciones también apuntó contra Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, por difundir la misma acusación. “Trabaja para Milei, difunde mentiras. De cara a octubre, voten a los que no les mienten”, concluyó el gobernador.
